Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб назвал команду, которая, по его мнению, была лучшей в Украинской премьер-лиге в октябре месяце.

«Как по мне, это звание заслуживает Полесье, потому что прошло октябрьский отрезок без поражений. Очень уверенно разобрались подопечные Руслана Ротаня с СК Полтава (4:0) и Оболонью (4:0), расписали мировую с Шахтером. Ровно отыграли в прошлом месяце», – сказал Юрий Вернидуб.

Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб назвал лучшего коуча октября в Украинской Премьер-лиге. Специалист расхвалил Виталия Пономарева, который возглавляет ЛНЗ.