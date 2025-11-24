Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 00:32 |
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер

Известный тренер назвал «Полесье» лучшей командой в октябре

ФК Кривбас. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб назвал команду, которая, по его мнению, была лучшей в Украинской премьер-лиге в октябре месяце.

«Как по мне, это звание заслуживает Полесье, потому что прошло октябрьский отрезок без поражений. Очень уверенно разобрались подопечные Руслана Ротаня с СК Полтава (4:0) и Оболонью (4:0), расписали мировую с Шахтером. Ровно отыграли в прошлом месяце», – сказал Юрий Вернидуб.

Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб назвал лучшего коуча октября в Украинской Премьер-лиге. Специалист расхвалил Виталия Пономарева, который возглавляет ЛНЗ.

Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
