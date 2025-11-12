Умер бывший игрок Черноморца, который развивал футбол в Одессе

Одесский клуб «Черноморец» сообщил о смерти бывшего футболиста Германа Шуйского, который ушёл из жизни на 90-м году.

За «моряков» Герман выступал в 1962–1963 годах, проведя за команду 29 матчей и забив семь мячей.

После завершения карьеры Шуйский активно развивал одесский футбол, многие годы работал в местной федерации и занимался судейством.

«Коллектив ФК «Черноморец» выражает искренние соболезнования родным и близким Германа Алексеевича», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Также одесский клуб сообщил, что прощание с бывшим футболистом состоится 12 ноября в крематории Таировского кладбища. Все желающие смогут попрощаться с Шуйским и отдать ему дань памяти.