Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Умер бывший игрок Черноморца, который развивал футбол в Одессе
Украина. Первая лига
12 ноября 2025, 02:43 | Обновлено 12 ноября 2025, 02:45
300
0

Умер бывший игрок Черноморца, который развивал футбол в Одессе

На тот свет ушел 89-летний Герман Шуйский

Герман Шуйский

Одесский клуб «Черноморец» сообщил о смерти бывшего футболиста Германа Шуйского, который ушёл из жизни на 90-м году.

За «моряков» Герман выступал в 1962–1963 годах, проведя за команду 29 матчей и забив семь мячей.

После завершения карьеры Шуйский активно развивал одесский футбол, многие годы работал в местной федерации и занимался судейством.

«Коллектив ФК «Черноморец» выражает искренние соболезнования родным и близким Германа Алексеевича», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Также одесский клуб сообщил, что прощание с бывшим футболистом состоится 12 ноября в крематории Таировского кладбища. Все желающие смогут попрощаться с Шуйским и отдать ему дань памяти.

По теме:
Ультрас Александрии: руководство клуба идет на обострение вместо диалога
Источник: Металлист 1925 не ведет переговоры по Гуцуляку и голкиперам
Заря и Колос проведут товарищеский матч во время международной паузы
Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смерть
Андрей Витренко Источник: ФК Черноморец
