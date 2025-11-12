Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский форвард попал в символическую сборную тура в иностранной лиге
Другие новости
12 ноября 2025, 02:22 | Обновлено 12 ноября 2025, 02:23
27
0

Украинский форвард попал в символическую сборную тура в иностранной лиге

Дмитрий Сула вовсю проявил себя в заключительном туре чемпионата Латвии

12 ноября 2025, 02:22 | Обновлено 12 ноября 2025, 02:23
27
0
Украинский форвард попал в символическую сборную тура в иностранной лиге
ФК Супер Нова. Дмитрий Сула

31-летний украинский нападающий Дмитрий Сула попал в символическую сборную заключительного, 36-го тура чемпионата Латвии.

Футболист из Украины записал на свой счет две результативные действия в составе «Супер Новы» и помог команде одержать победу над клубом «Лиепая» (3:0).

Сначала форвард отличился голом перед перерывом, а спустя 15 минут после отдыха Дмитрий отдал голевой пас на другого украинца – Артема Марчука.

В нынешнем сезоне в Латвии Дмитрий провел 24 матча, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

По теме:
ВИДЕО. Опытный украинский форвард спас команду от поражения
ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас за границей
ЛНЗ в огне. Определен лучший игрок и тренер 12-го тура УПЛ
чемпионат Латвии по футболу Дмитрий Сула символическая сборная
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ согласился сыграть матч против команды из медиа-лиги
Футбол | 12 ноября 2025, 00:32 0
Клуб УПЛ согласился сыграть матч против команды из медиа-лиги
Клуб УПЛ согласился сыграть матч против команды из медиа-лиги

«Верес» сыграет с «Профаном»

Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»
Футбол | 11 ноября 2025, 22:45 9
Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»
Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»

Бывший игрок киевского «Динамо» отреагировал на неудачные результаты «бело-синих»

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Футбол | 11.11.2025, 12:52
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Футбол | 11.11.2025, 18:40
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Футбол | 11.11.2025, 10:40
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 13
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
10.11.2025, 15:11 24
Футбол
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
11.11.2025, 08:59 3
Бокс
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
11.11.2025, 06:50 15
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Убирайся к черту из бокса»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Убирайся к черту из бокса»
11.11.2025, 07:02
Бокс
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем