Украинский форвард попал в символическую сборную тура в иностранной лиге

31-летний украинский нападающий Дмитрий Сула попал в символическую сборную заключительного, 36-го тура чемпионата Латвии.

Футболист из Украины записал на свой счет две результативные действия в составе «Супер Новы» и помог команде одержать победу над клубом «Лиепая» (3:0).

Сначала форвард отличился голом перед перерывом, а спустя 15 минут после отдыха Дмитрий отдал голевой пас на другого украинца – Артема Марчука.

В нынешнем сезоне в Латвии Дмитрий провел 24 матча, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.