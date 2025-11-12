Украинский форвард попал в символическую сборную тура в иностранной лиге
Дмитрий Сула вовсю проявил себя в заключительном туре чемпионата Латвии
31-летний украинский нападающий Дмитрий Сула попал в символическую сборную заключительного, 36-го тура чемпионата Латвии.
Футболист из Украины записал на свой счет две результативные действия в составе «Супер Новы» и помог команде одержать победу над клубом «Лиепая» (3:0).
Сначала форвард отличился голом перед перерывом, а спустя 15 минут после отдыха Дмитрий отдал голевой пас на другого украинца – Артема Марчука.
В нынешнем сезоне в Латвии Дмитрий провел 24 матча, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Верес» сыграет с «Профаном»
Бывший игрок киевского «Динамо» отреагировал на неудачные результаты «бело-синих»