ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас за границей

9 ноября украинский футболист Дмитрий Сула стал героем клуба «Супер Нова» в 36-м туре чемпионата Латвии против «Лиепаи».

Опытный нападающий сначала отметился забитым мячом, а за пару минут после перерыва Дмитрий отдал результативную передачу другому украинцу – Артему Марчуку.

В итоге команда с украинцами разгромила соперника со счетом 3:0.

После последнего тура «Супер Нова» финишировала рядом с зоной вылета: 8-е место и 32 балла.

Чемпионат Латвии. 36-й тур, 9 ноября

«Супер Нова» – «Лиепая» – 3:0

Голы: Цударс, 22 (пен.), Сула, 42, Марчук, 47