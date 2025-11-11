Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас за границей
11 ноября 2025, 23:21 | Обновлено 12 ноября 2025, 02:20
ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас за границей

Дмитрий Сула помог «Супер Нове» одержать победу, Артем Марчук также забил

ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас за границей
ФК Супер Нова

9 ноября украинский футболист Дмитрий Сула стал героем клуба «Супер Нова» в 36-м туре чемпионата Латвии против «Лиепаи».

Опытный нападающий сначала отметился забитым мячом, а за пару минут после перерыва Дмитрий отдал результативную передачу другому украинцу – Артему Марчуку.

В итоге команда с украинцами разгромила соперника со счетом 3:0.

После последнего тура «Супер Нова» финишировала рядом с зоной вылета: 8-е место и 32 балла.

Чемпионат Латвии. 36-й тур, 9 ноября

«Супер Нова» – «Лиепая» – 3:0

Голы: Цударс, 22 (пен.), Сула, 42, Марчук, 47

чемпионат Латвии по футболу Дмитрий Сула видео голов и обзор Лиепая
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
