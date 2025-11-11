Известно, когда вернется Довбик и сколько матчей он пропустит из-за травмы

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик пропустит больше месяца из-за травмы, которую он получил в матче Серии А против «Удинезе» (2:0) 9 ноября.

«Медицинское обследование украинского футболиста выявило разрыв сухожилия прямой мышцы левого бедра. Украинский нападающий, испытывавший боль во время матча с «Удинезе», пропустит от четырёх до шести недель, в зависимости от того, как он отреагирует на программу восстановления, разработанную медицинским штабом «джаллоросси».

Его возвращение в состав запланировано на вторую половину декабря, а к концу календарного года он должен быть полностью готов вернуться на поле. Это серьёзный удар для Джан Пьеро Гасперини, у которого сейчас нет ни одного полноценного нападающего», – сообщило издание Tuttomercatoweb.

Таким образом, Довбик пропустит следующие три матча чемпионата – против «Кремонезе», «Наполи» и «Кальяри», а также два поединка Лиги Европы против «Мидтъюлланда» и «Селтика».

В ближайшие недели станет ясно, успеет ли он восстановиться к матчу против «Комо», который состоится 15 декабря.