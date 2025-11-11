Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал уже зимой может попрощаться с суперзвездой, идут переговоры
Англия
11 ноября 2025, 13:35 | Обновлено 11 ноября 2025, 13:36
Реал уже зимой может попрощаться с суперзвездой, идут переговоры

Родриго привлекает внимание «Челси»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание лондонского «Челси». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, английский клуб начал переговоры с английским грандом по трансферу 24-летнего футболиста. Переход может состояться уже зимой.

В текущем сезоне Родриго провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двум голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже зимой может попрощаться с суперзвездой.

