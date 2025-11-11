Реал уже зимой может попрощаться с суперзвездой, идут переговоры
Родриго привлекает внимание «Челси»
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание лондонского «Челси». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, английский клуб начал переговоры с английским грандом по трансферу 24-летнего футболиста. Переход может состояться уже зимой.
В текущем сезоне Родриго провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двум голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже зимой может попрощаться с суперзвездой.
