Реал уже зимой может попрощаться с суперзвездой, идут переговоры

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание лондонского «Челси». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, английский клуб начал переговоры с английским грандом по трансферу 24-летнего футболиста. Переход может состояться уже зимой.

В текущем сезоне Родриго провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двум голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже зимой может попрощаться с суперзвездой.