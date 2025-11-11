Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 07:55 |
1156
1

Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо

Клуб не будет покупать игроков

11 ноября 2025, 07:55 |
1156
1 Comments
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
УПЛ

Киевское «Динамо» не планирует существенно усиливать состав в зимнее трансферное окно.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганика, киевляне не планируют делать входящие трансферы. Киевский клуб могут усилить разве что футболисты из молодежной команды и игроки, которые вернутся из аренды.

В этом сезоне «Динамо» пока занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков и 12 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи приехал в киевское «Динамо», где проходит просмотр.

По теме:
ПОЗДЕЕВ: «Рассматривали подписание Оевуси, еще когда я в Колосе работал»
Назван лучший игрок Шахтера в матче против Полтавы
ЛУПАШКО: «Еврокубки – это большие амбиции и большие вложения в клуб»
Игорь Цыганык Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10 ноября 2025, 08:55 2
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет

Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 10 ноября 2025, 21:04 8
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика

Украинец продолжает ждать решения

Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Футбол | 10.11.2025, 15:11
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Вратарь сборной Украины может перейти в топовый клуб из Лондона
Футбол | 11.11.2025, 07:22
Вратарь сборной Украины может перейти в топовый клуб из Лондона
Вратарь сборной Украины может перейти в топовый клуб из Лондона
«Привык, чтобы ему платили». Названа причина ухода Маркевича из Карпат
Футбол | 11.11.2025, 00:25
«Привык, чтобы ему платили». Названа причина ухода Маркевича из Карпат
«Привык, чтобы ему платили». Названа причина ухода Маркевича из Карпат
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfs2262ar
Ахах
Кто бі сомневался)))
Ответить
0
Популярные новости
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 216
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10.11.2025, 13:47 48
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
10.11.2025, 20:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем