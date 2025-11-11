Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Клуб не будет покупать игроков
Киевское «Динамо» не планирует существенно усиливать состав в зимнее трансферное окно.
По информации украинского журналиста Игоря Цыганика, киевляне не планируют делать входящие трансферы. Киевский клуб могут усилить разве что футболисты из молодежной команды и игроки, которые вернутся из аренды.
В этом сезоне «Динамо» пока занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков и 12 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи приехал в киевское «Динамо», где проходит просмотр.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться
Украинец продолжает ждать решения
Кто бі сомневался)))