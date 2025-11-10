Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Травма Довбика, гол Судакова, фейл Динамо

Главные новости за 9 ноября на Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 9 ноября.

1А. Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Громкое заявление в домашней игре против действующего чемпиона страны

1В. ПСЖ с Забарным вырвал победу у Лиона на 90+5 минуте и сохранил лидерство
Парижане одолели соперников со счетом 3:2 благодаря голу Невеша, Илья провел все 90 минут

2А. Огромная разница в классе. Шахтер не оставил шансов Полтаве
Полтавчанам повезло: в их ворота влетело всего 7 мячей

2В. Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
«Фиолетовые» одолели чемпионов Украины, до этого обыграв «горняков»

2С. Убийственные стандарты и матушки-палицы. Полесье разбило Александрию
Первый визит Ротаня к «полиграфам» в новой роли завершился разгромом

3. ВИДЕО. Судаков забил гол за Бенфику в матче чемпионата с командой Каза Пия
Георгий открыл счет для орлов в поединке 11-го тура на 17-й минуте

4. Травма Довбика. Рома без украинца забила два мяча и выиграла матч Серии А
Римский клуб сильнее «Удинезе»

5. Ребров дозванил в сборную вингера Динамо на решающие матчи отбора ЧМ-26
Назар Волошин отправится вместе с национальной командой на игры с Францией и Исландией

6. Норрис выиграл гонку в Бразилии, невероятный прорыв Ферстаппена
Ландо идет к чемпионскому титулу

7. Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Сегодня на стадионе «Ника» произошла дичь, от которой уже вроде бы успели отойти

8. Звездная атака остановлена. Реал потерял очки в мадридском дерби
«Сливочным» не удалось дожать на выезде «Райо Вальекано»

9. 84 минуты Ярмолюка. Четыре игры АПЛ: победы Брентфорда, Ноттингема, Виллы
11-й тур чемпионата Англии: Кристал Пэлас не смог обыграть Брайтон (0:0)

10. От Грачева до Пятова: символическая сборная украинцев Шахтера всех времен
И ни слова – о бразильцах

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
