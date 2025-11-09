Стало известно, выйдет ли Довбик в стартовом составе Ромы на матч Серии А

9 ноября римская «Рома» встретится с «Удинезе» в рамках 11-го тура чемпионата Италии.

Местом проведения противостояния станет «Стадио Олимпико» в Риме.

С первых минут в стартовом составе хозяев выйдет украинский форвард Артём Довбик, для которого этот матч станет 14-м в сезоне.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Стартовый состав на матч «Рома» – «Удинезе»