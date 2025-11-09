Италия09 ноября 2025, 18:22 | Обновлено 09 ноября 2025, 18:24
918
0
Стало известно, выйдет ли Довбик в стартовом составе Ромы на матч Серии А
Римский клуб встретится в 11-м туре с «Удинезе»
09 ноября 2025, 18:22 | Обновлено 09 ноября 2025, 18:24
918
0
9 ноября римская «Рома» встретится с «Удинезе» в рамках 11-го тура чемпионата Италии.
Местом проведения противостояния станет «Стадио Олимпико» в Риме.
С первых минут в стартовом составе хозяев выйдет украинский форвард Артём Довбик, для которого этот матч станет 14-м в сезоне.
Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.
Стартовый состав на матч «Рома» – «Удинезе»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 ноября 2025, 07:10 2
Алонсо не видит украинца преемником Куртуа
Бокс | 09 ноября 2025, 07:33 9
Мэнни Пакьяо рассказал, что ведутся активные переговоры о бое с украинцем
Футбол | 09.11.2025, 18:33
Футбол | 09.11.2025, 17:30
Футбол | 09.11.2025, 07:20
Комментарии 0
Популярные новости
08.11.2025, 20:02 20
09.11.2025, 02:12 1
08.11.2025, 07:40 27
Футбол
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
07.11.2025, 20:49 1