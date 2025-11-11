Испанский журналист: «Ванат, возможно, не является любимцем публики, но...»

Каталонский журналист Джонай Амаро оценил игру форварда испанской «Жироны» и сборной Украины Владислава Ваната в нынешнем сезоне:

«Ванат, возможно, пока не является любимцем публики, но для меня его вклад в высокий прессинг невероятный. Он отдает себя по полной и никогда не прекращает борьбу.

Что касается футбола, ему еще многое нужно доказать. Но если говорить об усилиях, то его преданность – это 10 из 10», – сообщил Амаро.

Ванат перебрался в чемпионат Испании во время летнего трансферного окна из киевского «Динамо» за 15 миллионов евро. Украинский форвард подписал контракт до июня 2030 года.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел десять матчей в составе каталонского клуба, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.