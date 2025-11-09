Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
09 ноября 2025, 11:32 | Обновлено 09 ноября 2025, 11:35
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль

9 ноября в 18:30 состоится матч 11-го тура чемпионата Англии

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Коллаж Sport.ua

9 ноября в 18:30 состоится игра 11-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Пеп Гвардиола и Арне Слот рассчитывают только на победу.

Ман Сити идет на 3-й позиция (19 очков), Ливерпуль занимает 6-е место (18 баллов)

Верхняя часть таблицы АПЛ: Арсенал (26 очков), Челси (20), Ман Сити, Сандерленд (по 19), Тоттенхэм, Ливерпуль, Борнмут, Ман Юнайтед (по 18).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Манчестер Сити – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча

По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Мы довольны игрой. Я очень волновался перед этим матчем»
Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2. Драматичная концовка. Видеообзор
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
