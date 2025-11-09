Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
9 ноября в 18:30 состоится матч 11-го тура чемпионата Англии
9 ноября в 18:30 состоится игра 11-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Пеп Гвардиола и Арне Слот рассчитывают только на победу.
Ман Сити идет на 3-й позиция (19 очков), Ливерпуль занимает 6-е место (18 баллов)
Верхняя часть таблицы АПЛ: Арсенал (26 очков), Челси (20), Ман Сити, Сандерленд (по 19), Тоттенхэм, Ливерпуль, Борнмут, Ман Юнайтед (по 18).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
