9 ноября в 18:30 состоится игра 11-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Пеп Гвардиола и Арне Слот рассчитывают только на победу.

Ман Сити идет на 3-й позиция (19 очков), Ливерпуль занимает 6-е место (18 баллов)

Верхняя часть таблицы АПЛ: Арсенал (26 очков), Челси (20), Ман Сити, Сандерленд (по 19), Тоттенхэм, Ливерпуль, Борнмут, Ман Юнайтед (по 18).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports