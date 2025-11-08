ФОТО. Гвардиола рассказал, чем займется после карьеры. Ответ впечатлил

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 ноября 2025, 20:08 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:20
Пеп Гвардиола мечтает об обычной жизни

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» и легенда футбола Пеп Гвардиола приближается к важной отметке – 1000-му матчу в тренерской карьере.

На фоне поздравлений от коллег и журналистов испанец откровенно поделился своими планами на жизнь после футбола – и его список желаний впечатляет.

«Сюрприз! Я хочу научиться готовить. Не открывать ресторан – просто готовить. А еще выучить французский язык. И, конечно, проводить больше времени с детьми, ведь в нашем мире это редкость. Больше времени для семьи, братьев и сестер, с которыми вижусь нечасто», – рассказал Гвардиола.

Затем Пеп добавил с улыбкой: «И путешествовать! Есть тысячи мест, где я еще не был – выставки, концерты… Или просто сидеть дома, ничего не делая. Это тоже прекрасно! Возможно, начну именно с этого. Ведь дел, которые хочется сделать, – бесконечно много!».

Похоже, после ухода из футбола у Гвардиолы будет не меньше планов, чем трофеев в его блестящей карьере.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
