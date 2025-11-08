Ванат в игре с Алавесом станет третьим украинцем с 10+ матчами за Жирону
Цыганков еще на один шаг приблизится к сотне
Владислав Ванат выйдет в стартовом составе Жироны на матч 12-го тура испанской Ла Лиги против Алавеса, который станет 10-м для украинского нападающего за клуб во всех турнирах.
В истории Жироны Ванат станет третьим украинцем, который достигнет этой отметки.
Рекордсменом является Виктор Цыганков, который сыграет сегодня со стартовых минут. Матч против Алавеса станет 92-м для полузащитника в футболке каталонского клуба.
Второе место в рейтинге украинцев продолжает удерживать Артем Довбик, сыгравший 39 матчей за Жирону.
В запасе на сегодняшний поединок значится и Владислав Крапивцов, в активе которого 5 сыгранных матчей за команду.
Матчи украинских футболистов за Жирону (с учетом матча против Алавеса)
- 92 – Виктор Цыганков (82 – Ла Лига, 5 – Лига чемпионов, 5 – Кубок Испании)
- 39 – Артем Довбик (36 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании)
- 10 – Владислав Ванат (9 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 5 – Владислав Крапивцов (4 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
