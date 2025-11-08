Ванат в игре с Алавесом станет третьим украинцем с 10+ матчами за Жирону

Владислав Ванат выйдет в стартовом составе Жироны на матч 12-го тура испанской Ла Лиги против Алавеса, который станет 10-м для украинского нападающего за клуб во всех турнирах.

В истории Жироны Ванат станет третьим украинцем, который достигнет этой отметки.

Рекордсменом является Виктор Цыганков, который сыграет сегодня со стартовых минут. Матч против Алавеса станет 92-м для полузащитника в футболке каталонского клуба.

Второе место в рейтинге украинцев продолжает удерживать Артем Довбик, сыгравший 39 матчей за Жирону.

В запасе на сегодняшний поединок значится и Владислав Крапивцов, в активе которого 5 сыгранных матчей за команду.

Матчи украинских футболистов за Жирону (с учетом матча против Алавеса)