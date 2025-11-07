Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 ноября 2025, 11:41 | Обновлено 07 ноября 2025, 20:16
Севилья – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 8 ноября в 17:15 по Киеву

ФК Севилья

В субботу, 8 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Осасуной». По киевскому времени поединок начнется в 17:15.

Севилья

Результаты команды в текущем сезоне не очень стабильны. За 11 игр чемпионата Испании «Севильи» удалось набрать 13 очков, позволяющих ей занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета коллектив пока оторвался на 4 зачетных пункта, столько же баллов отделяет команду от топ-7.

В 1/64 финала Кубка Испании клуб со счетом 1:4 победил «Толедо» из Терсеры КИФФ.

Осасуна

Чуть хуже сезон проводит «Осасуна». За 11 игр Ла Лиги коллектив завоевал 11 очков, благодаря которым теперь занимает 15 место турнирной таблицы. От зоны вылета команду отделяет всего 2 зачетных пункта.

В 1/64 финала «Осасуна» разгромила «Сант-Джорди» со счетом 5:0.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Осасуну». На счету команды 2 победы, а остальные 3 матча завершились вничью.

Интересные факты

  • «Севилья» победила лишь в 1 из 5 домашних матчей этого сезона – против «Барселоны» (4:1).
  • «Осасуна» забила всего 9 голов в текущем сезоне Ла Лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Осасуна» получила всего 1 балл в 6 выездных поединках Ла Лиги этого сезона – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua
Севилья
8 ноября 2025 -
17:15
Осасуна
Тотал менее 2.5 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
