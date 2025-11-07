Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник Буковины: «В команде царит невероятная атмосфера»
Украина. Первая лига
07 ноября 2025, 14:32
Арсений Килевой поделился ожиданиями от матча с запорожским «Металлургом»

ФК Буковина. Арсений Килевой

В поединке 15-го тура Первой лиги «Буковина» 8 ноября сыграет с запорожским «Металлургом». О подготовке своей команды к матчу рассказал полузащитник «Буковины» Арсений Килевой.

– Арсений, в следующем домашнем матче «Буковина» будет принимать запорожский «Металлург» – команду из твоего родного города, в академии которой ты начинал свой футбольный путь. Вспомни свои первые шаги по футболу в Запорожье.

– Футболом начал заниматься с шести лет. Мой папа – большой фанат футбола, поэтому отдал меня в академию запорожского «Металлурга». Считаю, что это была одна из лучших академий в Украине – и в то время, и даже сейчас. Хотя сейчас у клуба непростое время, но эта академия воспитала много качественных игроков. Я с детства увлекался футболом, потому с большим удовольствием тренировался. Могу сказать, что прошел непростой, но интересный путь – были и взлеты, и падения. Очень благодарен «Металлургу» за то, что именно там мне заложили необходимый футбольный фундамент.

– Именно в Запорожье тебя заметили скауты киевского «Динамо»?

– Можно и так сказать. Хотя тогда еще был период карантина, поэтому было также несколько других факторов, способствовавших переезду в киевское «Динамо».

– Следишь ли сейчас за выступлениями своих земляков? Каким видишь нынешний «Металлург»?

– Да, слежу. Там до сих пор играют несколько ребят, с которыми мы тренировались в детстве. Сейчас, несмотря на сложную ситуацию в городе, клуб развивается – академия работает, есть финансирование, создаются все условия для футболистов. Да, пока нет нужного результата, но это временно, ведь когда есть система, то и результат обязательно будет. Знаю, что «Металлург» приедет в Черновцы с максимальной мотивацией – будет интересная борьба, соперник точно продемонстрирует свой характер.

– Улеглись ли уже эмоции после выездного матча в Одессе, где «Буковина» одержала очень важную победу над главным конкурентом и продолжила свою победную серию до 15 матчей подряд во всех турнирах?

– Это были невероятные эмоции! Думаю, это была самая важная игра первого круга. Даже несмотря на то, что я не выходил на поле в том матче, я испытывал эту эйфорию вместе с командой, поэтому эмоции еще сейчас окончательно не улеглись. Когда видишь глаза ребят после такой победы – это нечто особенное.

– Трудно ли после такого эмоционального матча настроиться на игру с «Металлургом», который находится в нижней части турнирной таблицы?

– Я бы сказал, что нет. Когда команда набирает ход, каждая следующая игра для нас – самая важная. Если сейчас сделать 3-4 шага вперед – будешь иметь право на ошибку, будешь чувствовать себя увереннее. Мы понимаем, что каждые три очка важны, чтобы и дальше чувствовать себя уверенно. Поэтому все максимально настроены и заряжены – независимо от статуса соперника.

– Этот матч станет для «Буковины» заключительным в первом круге чемпионата. Каковы итоги этого отрезка сезона?

– Думаю, турнирная таблица сама за себя говорит. От себя могу только добавить: это, пожалуй, самый лучший коллектив, в котором я был за все время в «Буковине». Здесь царит невероятная атмосфера, все ребята работают бок о бок, и это помогает мне самому расти и прогрессировать.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Металлург Запорожье Арсений Килевой
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
