Тренер назвал футболистов, которые могут забыть об основном составе Шахтера

Известный в прошлом тренер и эксперт Олег Федорчук высказался об игре игроков «Шахтера» Марьяна Шведа и Антона Глущенко в матче против «Брейдаблика».

– Что можете сказать о запасных игроках Шахтера, которые вышли на поле?

– Швед очень старался, но слишком много суеты, как для уже опытного игрока. Я понимаю, почему Глущенко так играет. А вот Марьян уже должен был бы выглядеть более солидно. Я бы обоим игрокам поставил по 6 баллов за старание. Пока это игроки ротации и не более того.

