Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер назвал футболистов, которые могут забыть об основном составе Шахтера
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 04:22 |
632
1

Тренер назвал футболистов, которые могут забыть об основном составе Шахтера

Олег Федорчук – о Шведе и Глущенко

08 ноября 2025, 04:22 |
632
1 Comments
Тренер назвал футболистов, которые могут забыть об основном составе Шахтера
ФК Шахтер

Известный в прошлом тренер и эксперт Олег Федорчук высказался об игре игроков «Шахтера» Марьяна Шведа и Антона Глущенко в матче против «Брейдаблика».

– Что можете сказать о запасных игроках Шахтера, которые вышли на поле?

– Швед очень старался, но слишком много суеты, как для уже опытного игрока. Я понимаю, почему Глущенко так играет. А вот Марьян уже должен был бы выглядеть более солидно. Я бы обоим игрокам поставил по 6 баллов за старание. Пока это игроки ротации и не более того.

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями об очередных поединках «Шахтера» и «Динамо» в основном раунде Лиги конференций, где они взяли верх над исландским «Брейдабликом» и боснийским «Зрински», соответственно, 2:0 и 6:0.

По теме:
Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 12-м туре УПЛ
Верес – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 11-го тура УПЛ
Марьян Швед Антон Глущенко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига конференций
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 07 ноября 2025, 07:33 11
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину

Задорожный уехал в другую страну

Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Футбол | 07 ноября 2025, 07:23 8
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»

Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на неудачную игру Огунданы Шолы

Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0
Футбол | 08.11.2025, 03:22
Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0
Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0
Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
Футбол | 07.11.2025, 20:51
Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Футбол | 07.11.2025, 08:06
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Та і пох заробітну плату отримають вчасно 
Ответить
+1
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 13
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 4
Бокс
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем