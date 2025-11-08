Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ: «В таком случае ему нужно заканчивать со своей работой»
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 23:32 |
1037
0

ШОВКОВСКИЙ: «В таком случае ему нужно заканчивать со своей работой»

Тренер – о том, что нужно улучшить «Динамо»

08 ноября 2025, 23:32 |
1037
0
ШОВКОВСКИЙ: «В таком случае ему нужно заканчивать со своей работой»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский после матча против «Зрински» рассказал, что нужно улучшить его команде.

– Можете ли вы назвать компоненты игры, которые стоит улучшать в игре вашей команды?

– Я вам отвечу фразой Валерия Васильевича Лобановского. Если тренер полностью удовлетворен, то ему нужно заканчивать со своей работой. Всегда есть моменты, которые можно улучшить и над которыми можно работать. И в организации обороны, и в организации переходных моментов, и в организации атаки, в завершении. Очень много. И это постоянный процесс.

Сегодня есть результат, очень важный для команды, для болельщиков, но есть еще качество игры. Именно над этим компонентом, думаю, постоянно нужно работать и нельзя быть идеальным. Надо стараться быть совершенным. Именно стремление к этому будет делать тебя сильнее и лучше. Если простые вещи ты будешь делать отлично, ты уже на 75 процентов будешь впереди других игроков команды. Всегда можно работать и всегда нужно работать над этим.

Поэтому еще раз поздравляю и будем готовиться и работать дальше. Мы всегда говорили игрокам, что мы должны отслеживать не то, куда мы пришли, а то, что мы для этого сделали. Любая цель имеет смысл, потому что она дает возможность двигаться к ней. И нужно отслеживать именно движение.

По теме:
ФОТО. Анджелина Джоли «посетила» один из клубов УПЛ
Чурко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Зриньски Мостар Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звездного футболиста ограбили. Ущерб на миллион долларов
Футбол | 09 ноября 2025, 01:00 0
ФОТО. Звездного футболиста ограбили. Ущерб на миллион долларов
ФОТО. Звездного футболиста ограбили. Ущерб на миллион долларов

Алессандро Бастони надолго запомнит матч против Кайрата, но по другой причине...

САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 08 ноября 2025, 07:40 26
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»

Йожеф не в восторге от игры Буяльского и Пихаленка

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 21:21
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Стало известно, сыграет ли Джокович на Итоговом турнире ATP 2025
Теннис | 08.11.2025, 22:01
Стало известно, сыграет ли Джокович на Итоговом турнире ATP 2025
Стало известно, сыграет ли Джокович на Итоговом турнире ATP 2025
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Футбол | 08.11.2025, 17:40
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем