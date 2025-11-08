ШОВКОВСКИЙ: «В таком случае ему нужно заканчивать со своей работой»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский после матча против «Зрински» рассказал, что нужно улучшить его команде.

– Можете ли вы назвать компоненты игры, которые стоит улучшать в игре вашей команды?

– Я вам отвечу фразой Валерия Васильевича Лобановского. Если тренер полностью удовлетворен, то ему нужно заканчивать со своей работой. Всегда есть моменты, которые можно улучшить и над которыми можно работать. И в организации обороны, и в организации переходных моментов, и в организации атаки, в завершении. Очень много. И это постоянный процесс.

Сегодня есть результат, очень важный для команды, для болельщиков, но есть еще качество игры. Именно над этим компонентом, думаю, постоянно нужно работать и нельзя быть идеальным. Надо стараться быть совершенным. Именно стремление к этому будет делать тебя сильнее и лучше. Если простые вещи ты будешь делать отлично, ты уже на 75 процентов будешь впереди других игроков команды. Всегда можно работать и всегда нужно работать над этим.

Поэтому еще раз поздравляю и будем готовиться и работать дальше. Мы всегда говорили игрокам, что мы должны отслеживать не то, куда мы пришли, а то, что мы для этого сделали. Любая цель имеет смысл, потому что она дает возможность двигаться к ней. И нужно отслеживать именно движение.