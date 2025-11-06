ВИДЕО. 5:0! Как Ярмоленко с ассиста Шапаренко забил в ворота Зриньски
Андрей Николаевич забил пятый для бело-синих в матче Лиги конференций на 78-й минуте
Именитый форвард киевского Динамо Андрей Ярмоленко поразил ворота Зриньски Мостар в матче третьего тура Лиги конференций 2025/26.
Ярмоленко сделал счет 5:0 на 78-й минуте. Ассист на Андрея Николаевича отдал Николай Шапаренко.
И Ярмоленко, и Шапаренко вышли на поле во второй тайме – на 67-й Андрей заменил Виталия Буяльского, Николай на 78-й заменил Александра Пихаленка.
Помимо Ярмоленко, в этом матче голы также забили Денис Попов, Эдуардо Герреро, Владислав Кабаев и Виталий Буяльский.
