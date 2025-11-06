Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. 5:0! Как Ярмоленко с ассиста Шапаренко забил в ворота Зриньски
Лига конференций
06 ноября 2025, 23:44 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:08
Андрей Николаевич забил пятый для бело-синих в матче Лиги конференций на 78-й минуте

Именитый форвард киевского Динамо Андрей Ярмоленко поразил ворота Зриньски Мостар в матче третьего тура Лиги конференций 2025/26.

Ярмоленко сделал счет 5:0 на 78-й минуте. Ассист на Андрея Николаевича отдал Николай Шапаренко.

И Ярмоленко, и Шапаренко вышли на поле во второй тайме – на 67-й Андрей заменил Виталия Буяльского, Николай на 78-й заменил Александра Пихаленка.

Помимо Ярмоленко, в этом матче голы также забили Денис Попов, Эдуардо Герреро, Владислав Кабаев и Виталий Буяльский.

Динамо Киев Зриньски Мостар видео голов и обзор Лига конференций Динамо - Зриньски Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
