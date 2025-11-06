Патриот, герой мундиаля и земляк Срны: история тренера Зриньски

Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером Динамо, чтобы разделять каждое испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно по этому рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

Киевское Динамо впервые в своей истории проведёт поединок с боснийским клубом Зриньски в третьем туре Лиги конференций.

Серебряный призёр чемпионата Боснии и Герцеговины не может похвастаться громкими именами в составе, однако на тренерском мостике клуб имеет по-настоящему знаковую фигуру – Игора Штимаца.

Хорватский специалист прошёл яркий футбольный путь, и его карьера заслуживает отдельного внимания. Предлагаем вспомнить историю Штимаца с её истоков.

Земляк Дарио Срны или город, воспитывающий чемпионов

Игор Штимац появился на свет в 1967 году на территории тогдашней Югославии в небольшом городке Меткович, который стал колыбелью известных хорватских спортсменов. Самым известным земляком Штимаца для украинских фанатов является бывший игрок, а ныне сотрудник Шахтёра, Дарио Срна, путь которого не раз пересекался с Игорем.

Футбольных воспитанников из Метковича более чем достаточно, но настоящий гром славы город получил благодаря гандболу. Именно выходцы отсюда поднимали Хорватию на вершину Олимпийских игр: Патрик Чавар и Владимир Эльчич (золото 1996), Никша Калеб и Давор Доминикович (золото 2004), Иван Чупич (бронза 2012). Штимац не привёз олимпийского золота, как некоторые его земляки, однако Игор отдал всего себя идее прославления Хорватии и её народа.

Первые шаги в футболе Штимац сделал в местной команде Неретва – дебют в 16 лет, первые выступления в лиге Югославии и безграничный потенциал. Своими качествами Игор быстро привлёк внимание известного клуба Хайдук Сплит, который забрал к себе юношу и оформил двойную регистрацию, позволив Штимацу периодически выступать за родной клуб из Метковича.

Футбольный путь Игора получил новый вектор развития после вызова в ряды молодёжной сборной Югославии на чемпионат мира U-20 в 1987 году. Тогдашнее золотое поколение югославов триумфально выступило на мундиале в Чили, пройдя весь путь без поражений. В финале команда вместе со Штимацом обыграла Западную Германию, сначала сыграв вничью (1:1), а затем переиграв соперника по пенальти – 5:4. Игор выполнил свою работу в защите безупречно, а также успел отметиться двумя голами – именно его забитый мяч на 70-й минуте выбил из полуфинала ГДР и вывел команду в финал.

Выступление сборной Югославии U-20 на молодёжном чемпионате мира не только принесло стране трофей, но и открыло новых футбольных звёзд: вместе со Штимацом свой вклад в победу внесли Звонимир Бобан, Предраг Миятович, Роберт Просинечки и Давор Шукер, который забил на турнире наибольшее количество голов за сборную (6).

Шанс в Хайдуке, подъём в Испании и английский расцвет

Национальный успех Игора подтолкнул руководство Хайдука довериться молодому защитнику и дать ему шанс в основной команде. Вернувшись из аренды в Динамо Винковци, Штимац закрепился в Хайдуке, приложив усилия к будущим победам. Эта команда не только открыла ему двери во взрослый футбол, но и принесла единственные клубные награды.

Верность и старание сначала привели Игора к капитанской повязке в Хайдуке, а затем – к новому этапу жизни: Штимац впервые покинул родные земли и отправился в Испанию, где с 1992 по 1994 годы представлял Кадис.

Но первый блин вышел комом. Кадис вылетел из Ла Лиги уже в первый сезон Игора за границей. Штимац пытался вернуть команду в элиту, регулярно играя в основе, однако выйти из Сегунды Кадису не удалось.

Почувствовав вкус иностранного футбола, Игор решил не задерживаться в Хайдуке: он отыграл сезон 1994/95 в сплитском клубе и начал искать продолжение карьеры. На Игора вышел английский Дерби, который искал подходящего защитника. Штимац недолго раздумывал – контракт подписан, трансфер оформлен.

Английский стиль игры окончательно сформировал Игора, который при росте 1.88 мог и пробить головой, и сыграть в подкате, и побороться с нападающим. Такой крепкий и уверенный защитник быстро стал на вес золота для клубов Премьер-лиги. Поэтому Игор пошёл на повышение и договорился о переходе в Вест Хэм, который после пятого места в чемпионате надеялся пробиться в топ-3 и усиливал состав.

Два года Игора у «молотобойцев» пролетели довольно быстро, но не слишком успешно. Вест Хэм за это время ни разу не повторил достижение сезона 1998/99, а в Кубке УЕФА и вовсе вылетел во втором раунде от Стяуа.

Осознав, что лучшие футбольные годы позади, Штимац сделал символический шаг: он вернулся в родной Хайдук. После одного сезона в 34 года Игор завершил карьеру, повесив бутсы на гвоздь.

Хорватская мечта – в шаге от финала

Имея на своей полке золото вместе с молодежкой Югославии, Игор так и не имел в своём активе дебюта за основную команду. Причины просты – независимость Хорватии, война, распад Югославии.

Цвета национальной команды Хорватии Штимац защищал довольно регулярно, сыграв в свой пик со сборной на чемпионате Европы-1996 и чемпионате мира-1998, где не пропустил ни одного поединка. На обоих турнирах Хорватия с золотым поколением показала высокий результат, но мундиаль по сравнению с Евро завершился для команды исторически.

Чемпионат мира прошёл под именем партнёра Игора – Давора Шукера, который снова зажигал в составе со Штимацом: легендарный нападающий даже выиграл «золотую бутсу», забив шесть раз. Сборная Хорватии заявила о себе, да ещё как, выбив в 1/4 финала сборную Германии. Тогда бундестим во главе с капитаном Юргеном Клинсманном не реализовал своего и вылетел с разгромным счётом 0:3. После такого фурора оставалось лишь надеяться, что хорватская команда на эмоциях сможет одолеть и Францию, но «галльские петухи» на домашнем турнире уступать не собирались – 2:1. Французы шли в финал, где уничтожили Бразилию, а Хорватия с разбитой мечтой осталась в стороне. Единственным утешением после такого стала победа в матче за бронзу: хорваты удержали результат против Нидерландов (2:1) и вернулись домой героями.

Как и для многих футболистов, последний матч за сборную стал для Игора завершающим аккордом его карьеры. Возрастной защитник вышел в стартовом составе на товарищескую игру против Болгарии, однако выдержать все 90 минут уже не имел сил – поэтому замена после первого тайма и точка в его истории.

Баллотирование в президенты, поездка в Индию и президентство

От футбола Игор отказываться не захотел, даже не рассматривал возможность отдыха. Закончив выступления, Штимац перешёл к работе спортивным директором Хайдука. О тренерской деятельности Игор не задумывался, но судьба подкинула возможность в 2005 году покомандовать командой.

Идея тренерства зародилась в голове Игора, поэтому экс-защитник взялся за работу в Чибалии. Между тренерской деятельностью Игор решил попробовать себя в другой роли. В 2007 году он стал президентом Ассоциации игроков первой лиги Хорватии, позже оказался на должности вице-президента Федерации футбола. Игор даже баллотировался в президенты футбольной ассоциации, но в голосовании уступил Влатко Марковичу, с которым были натянутые отношения.

Шаг за шагом двигался Штимац, набирая опыт: проработал четыре сезона, сменил команду, а затем – звонок от сборной.

О таком можно только мечтать – герой сборной Хорватии теперь будет тренировать молодое поколение. Но сказка закончилась, хотя началась очень сладко. Игора уволили, когда сборная в последних четырёх турах квалификации к ЧМ-2014 не одержала ни одной победы. Штимаца оставили вне мундиаля, а на его место поставили Нико Ковача.

Дальнейшие клубы Игора стали перевалочными пунктами для него. Ни в хорватском Задаре, ни в иранском Сепахане, ни катарской Аль-Шахании коуч не продержался хотя бы год.

Взяв двухлетнюю паузу, Игор решил отстраниться от футбола и переосмыслить пройденный путь. Длительный отдых вернул ему веру в то, что в международном футболе он ещё не сказал своего последнего слова. Именно поэтому Штимац принял решение возглавить сборную Индии.

Этот период карьеры имел как негативные, так и позитивные моменты: под руководством Игора сборная не пробилась на чемпионат мира-2022, однако команда впервые на тот момент дважды квалифицировалась на Кубок Азии АФК. Ещё больше радости местным болельщикам принесла вторая в истории победа в Межконтинентальном кубке и два подряд триумфа в чемпионате SAFF. Насколько бы эти успехи громко не звучали, стоит сделать одну ремарку: в обоих турнирах участвовало меньше чем четыре сборные.

Погубил тренера провал в квалификации на ЧМ-2026: как только сборная Индии снова потеряла шанс попасть на первый мундиаль, Игора отправили в отставку. Хорватский специалист снова решил обдумать свои шаги и приостановил тренерство на один год.

Местом возвращения к работе стал Зриньски, который Штимац возглавил летом 2025 года. Анализировать работу тренера пока рано, потому что прошло не так много времени. Но сейчас Зриньски идёт вторым в чемпионате и пытается навязывать борьбу в еврокубках.

Патриот, который не боится говорить

Игор Штимац хорошо понимает нынешнюю ситуацию украинцев. Хорватский тренер пережил войну на собственной земле, поэтому его позиция относительно национальной борьбы всегда была чёткой и прямой. Одним из самых известных эпизодов его карьеры стал конфликт с сербским футболистом Синишей Михайловичем, который возник на фоне войны за независимость Хорватии.

Хайдук встретился с Црвеной Звездой в Кубке Югославии, и этот матч показал настоящую ненависть между странами. По теории, Игор пожелал смерти семье Синиши в Борово, что подтолкнуло серба мстить на футбольном поле. Оба футболиста забыли обо всём и пытались убить друг друга прямо на поле.

Такое поведение привело к одному: матч для Штимаца и Михайловича досрочно закончился красной карточкой. Хайдук одержал минимальную победу, а Игор с Синишей разожгли новую вражду между странами на спортивной арене.

Понять такую злость со стороны Штимаца можно, поскольку сам игрок вспоминал, как его команде приходилось ездить на матчи во время военного положения: «Когда мы въехали в северную Хорватию, мы оказались на фронте. Всё горело. Каждые 200 метров взрывалась бомба, и когда мы приблизились к Задару, мы обнаружили, что один из взрывов пробил двухметровую дыру в мосту. Один за другим мы были вынуждены выходить из автобуса и перепрыгивать через неё».

Игор не скрывал своих контактов с хорватскими националистами, которые вредили этническим сербам. За свою позицию Штимац неоднократно оказывался на допросах, однако менять убеждения Игор не собирался.

После завершения войны Хорватия получила независимость, а Штимаца запомнили как человека, который не скрывал своего мировоззрения и не пытался избежать ответственности за свою позицию.

