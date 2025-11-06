Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Какие места у Реала и Барсы? Обнародован рейтинг фаворитов Лиги чемпионов
06 ноября 2025, 23:24
Фаворитом на победу считается лондонский «Арсенал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

Статистический портал Opta обнародовал рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

Прошла уже половина основного раунда главного еврокубка и, кажется, можно начинать делать выводы по шансам команд на триумф.

Фаворитом на победу считается лондонский «Арсенал». Шанс того, что команда Артеты возьмет первую в своей истории Лигу чемпионов составляет 23,53%. Второе место рейтинга занимает «Бавария» с 14,33%. Тройку закрывает «Манчестер Сити» с 12,95%.

«Реал» в рейтинге аж шестой – 4,70%. «Барселона» с 4,24% идет седьмой.

С полным рейтингом можете ознакомиться ниже:

Ювентус Ливерпуль Барселона Галатасарай Тоттенхэм Ньюкасл Марсель Монако Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Вильярреал Олимпиакос Пирей Наполи Аталанта Копенгаген Интер Милан Спортинг Лиссабон Карабах Агдам Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Кайрат Алматы Славия Прага Аякс Айнтрахт Франкфурт Буде-Глимт Андрей Лунин Пафос ПСЖ Челси ПСВ Лига чемпионов Юнион Сен-Жилуаз Opta рейтинг
Даниил Кирияка Источник: The Analyst
Samuel
Галатасарай вище за Атлетико??дилетанти
