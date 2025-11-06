Какие места у Реала и Барсы? Обнародован рейтинг фаворитов Лиги чемпионов

Статистический портал Opta обнародовал рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

Прошла уже половина основного раунда главного еврокубка и, кажется, можно начинать делать выводы по шансам команд на триумф.

Фаворитом на победу считается лондонский «Арсенал». Шанс того, что команда Артеты возьмет первую в своей истории Лигу чемпионов составляет 23,53%. Второе место рейтинга занимает «Бавария» с 14,33%. Тройку закрывает «Манчестер Сити» с 12,95%.

«Реал» в рейтинге аж шестой – 4,70%. «Барселона» с 4,24% идет седьмой.

С полным рейтингом можете ознакомиться ниже: