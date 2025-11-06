Реал определился с будущим Куртуа, Лунина и Франа Гонсалеса
Мадридский клуб полностью доволен вратарями и не собирается выходить на трансферный рынок
Мадридский «Реал» не собирается делать изменения во вратарской линии в ближайшие несколько сезонов. Об этом сообщило испанское издание AS.
Тренерский штаб и президент королевского клуба полностью довольны существующей иерархией, в которой есть первый, второй и третий номер – это бельгиец Тибо Куртуа, украинец Андрей Лунин и испанец Фран Гонсалес.
«Сливочные» полностью удовлетворены игрой своих голкиперов, которых намерены сохранить в составе команды. «Реал» не рассматривает трансферы Лунина, Куртуа или Гарсии.
«Тибо продолжает доказывать правоту тех в «Реале», кто в конце прошлого сезона считал, что нет необходимости подписывать вратаря топ-класса. В мадридском клубе считают нецелесообразным усиливать позицию голкипера и продолжают доверять Куртуа и Лунину.
Украинский футболист в рамках своей роли признал, что не будет ключевым игроком в команде, о чем свидетельствует тот факт, что он не сыграл ни одного матча с тех пор, как Хаби Алонсо занял пост тренера.
В Вальдебебасе считают, что в будущем вратарская позиция будет находится под контролем нынешнего третьего номера Франа Гонсалеса, который уже дебютировал в основном составе под руководством Карло Анчелотти. Его прогресс поражает», – сообщил источник.
