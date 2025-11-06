Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал определился с будущим Куртуа, Лунина и Франа Гонсалеса
Испания
06 ноября 2025, 19:37
Мадридский клуб полностью доволен вратарями и не собирается выходить на трансферный рынок

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» не собирается делать изменения во вратарской линии в ближайшие несколько сезонов. Об этом сообщило испанское издание AS.

Тренерский штаб и президент королевского клуба полностью довольны существующей иерархией, в которой есть первый, второй и третий номер – это бельгиец Тибо Куртуа, украинец Андрей Лунин и испанец Фран Гонсалес.

«Сливочные» полностью удовлетворены игрой своих голкиперов, которых намерены сохранить в составе команды. «Реал» не рассматривает трансферы Лунина, Куртуа или Гарсии.

«Тибо продолжает доказывать правоту тех в «Реале», кто в конце прошлого сезона считал, что нет необходимости подписывать вратаря топ-класса. В мадридском клубе считают нецелесообразным усиливать позицию голкипера и продолжают доверять Куртуа и Лунину.

Украинский футболист в рамках своей роли признал, что не будет ключевым игроком в команде, о чем свидетельствует тот факт, что он не сыграл ни одного матча с тех пор, как Хаби Алонсо занял пост тренера.

В Вальдебебасе считают, что в будущем вратарская позиция будет находится под контролем нынешнего третьего номера Франа Гонсалеса, который уже дебютировал в основном составе под руководством Карло Анчелотти. Его прогресс поражает», – сообщил источник.

По теме:
Криштиану РОНАЛДУ: «Забивать в Испании легче, чем в Саудовской Аравии»
Ванат назвал проблему, которая появилась после перехода из Динамо в Жирону
Талант мадридского Реала зимой перейдет в Лион
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Фран Гонсалес
Николай Тытюк Источник: AS
