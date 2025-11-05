ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
Риццоли уверен, что офсайда у Ярмоленко не было
Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли разъяснил момент с голом игрока Динамо Виталия Буяльского в ворота Шахтера в недавнем матче УПЛ.
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что гол забили с нарушением правил из-за офсайда у Андрея Ярмоленко, который мог мешать вратарю.
Риццоли считает, что это не так.
«В этом случае влияние игрока (Ярмоленко – прим) ограничился только полем зрения вратаря. Форвард не двигался к мячу и не принимал активного участия в моменте. Очевидно, что футболист Динамо в этом эпизоде не нарушает правила, а вратарь имеет полную видимость мяча. Судья правильно засчитал гол», – считает Риццоли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрий не считает, что арбитр сыграл ключевую роль в классическом
Мечтает вывести сборную Норвегии на ЧМ-2026
Какая польза от того что считает Риццоли, если этот момент вообще оставили без вни мания и проверки на ВАР с проведением линий не было? А у Ризныка спросили, мешал ли ему Ярмоленко? Или Риццоли видней?