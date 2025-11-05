Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 18:33 | Обновлено 05 ноября 2025, 19:14
2447
15

ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол

Риццоли уверен, что офсайда у Ярмоленко не было

05 ноября 2025, 18:33 | Обновлено 05 ноября 2025, 19:14
2447
15 Comments
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
ФК Динамо Киев

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли разъяснил момент с голом игрока Динамо Виталия Буяльского в ворота Шахтера в недавнем матче УПЛ.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что гол забили с нарушением правил из-за офсайда у Андрея Ярмоленко, который мог мешать вратарю.

Риццоли считает, что это не так.

«В этом случае влияние игрока (Ярмоленко – прим) ограничился только полем зрения вратаря. Форвард не двигался к мячу и не принимал активного участия в моменте. Очевидно, что футболист Динамо в этом эпизоде не нарушает правила, а вратарь имеет полную видимость мяча. Судья правильно засчитал гол», – считает Риццоли.

Динамо Киев видео Шахтер Донецк Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Шахтер - Динамо Киев Сергей Палкин Андрей Ярмоленко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Кротам ніколи нічого не доведеш
Ответить
+10
GloryUkraine
Ще раз доказує,що кроти сліпі, а особливо сліпі коли це в їхніх інтересах.😀
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
introvert
Не вболіваю ані за Динамо, ані за Шахтар, обидві команди, відколи почали програвати різним європейським карликам, стали мені абсолютно байдужі. Гол Динамо чистий, пенальті ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ. Перемовини арбітрів щодо призначення одинадцятиметрового - потік свідомості обкурених людей.
Ответить
+5
😾
Пі#ари на ВАРі, нах з роботи вигнати к єбєням!
Ответить
+2
_9Quantum19_KhM25
В такому випадку і гол Калюжного у ворота "гірників" цілком легітимний. Когут не приймав участі в епізоді, і не рухався активно до м'яча у тому моменті.
Ответить
-8
Показать Скрыть 2 ответа
Singularis
В июле 2017 года Риццоли завершил карьеру футбольного судьи и его мнение так же важно, как и мнение Милевского.
Ответить
-9
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Иван Зинченко - специалист по хоккею и Формуле-1 взялся жарить горячие пирожки от Риццоли?
Какая польза от того что считает Риццоли, если этот момент вообще оставили без вни мания и проверки на ВАР с проведением линий не было? А у Ризныка спросили, мешал ли ему Ярмоленко? Или Риццоли видней?
Ответить
-9
Показать Скрыть 1 ответ
Al Fredli
Ніколло Пазікян Ріцоллі.Він за цукерочку як і всі італьяшки матку рідну продасть.Доречі народець такий  увесь на понтах і дико корумпований.Там цигани відпочивають.Мабуть зірка Мілана на призвищє Андрій це кращє мене знає.От я на Чеферіна дивлюся і на  сто пучков вангую ,шо він фурлан бля.Це суміш словенця з італьянцем.Чіфферіні кароче.Єдиний з фурланів кого поважаю був Пьєтро Верховод.Доречі Дієго Фурлан мабуть також з цих самих.
Ответить
-11
Показать Скрыть 1 ответ
