Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер на 30 млн. Топ-клуб АПЛ нацелился на подписание звездного украинца
Англия
05 ноября 2025, 12:20 | Обновлено 05 ноября 2025, 12:21
1268
0

Трансфер на 30 млн. Топ-клуб АПЛ нацелился на подписание звездного украинца

Тоттенхэм заинтересован в услугах Егора Ярмолюка

05 ноября 2025, 12:20 | Обновлено 05 ноября 2025, 12:21
1268
0
Трансфер на 30 млн. Топ-клуб АПЛ нацелился на подписание звездного украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает The Boy Hotspur.

По информации источника, в лондонском клубе считают 21-летнего хавбека идеальным кандидатом на усиление середины поля. Отмечается, что скауты «Тоттенхэма» были в восторге от игры Ярмолюка и могут его подписать уже в январе 2026 года.

«Брентфорд» в свою очередь не хочет продавать украинца в середине сезона, если только не поступит выгодное предложение, размер которого будет не менее 30 млн фунтов стерлингов.

Сообщалось, что клуб АПЛ принял категорическое решение в отношении звезды сборной Украины.

По теме:
Центральный защитник и лучший бомбардир Тоттенхэма забил очередной гол
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Тоттенхэм – Копенгаген – 4:0. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча
Егор Ярмолюк Брентфорд Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Бокс | 05 ноября 2025, 09:13 0
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов

Британец будет драться против Логана Пола

Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05 ноября 2025, 05:01 63
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»

Палкин высказался по теме работы арбитров

Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 05.11.2025, 11:08
Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов: Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч
Непобежденная Бавария, Ребров и Мельгоса назвали составы, Палкин vs Суркис
Футбол | 05.11.2025, 11:53
Непобежденная Бавария, Ребров и Мельгоса назвали составы, Палкин vs Суркис
Непобежденная Бавария, Ребров и Мельгоса назвали составы, Палкин vs Суркис
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05.11.2025, 07:22
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 3
Футбол
Склоним головы. Фанат Динамо и воин 3-й ОШБр погиб вместе с любимой
Склоним головы. Фанат Динамо и воин 3-й ОШБр погиб вместе с любимой
03.11.2025, 09:00 1
Война
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 5
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
03.11.2025, 09:14 7
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 14
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем