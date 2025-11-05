Трансфер на 30 млн. Топ-клуб АПЛ нацелился на подписание звездного украинца
Тоттенхэм заинтересован в услугах Егора Ярмолюка
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает The Boy Hotspur.
По информации источника, в лондонском клубе считают 21-летнего хавбека идеальным кандидатом на усиление середины поля. Отмечается, что скауты «Тоттенхэма» были в восторге от игры Ярмолюка и могут его подписать уже в январе 2026 года.
«Брентфорд» в свою очередь не хочет продавать украинца в середине сезона, если только не поступит выгодное предложение, размер которого будет не менее 30 млн фунтов стерлингов.
Сообщалось, что клуб АПЛ принял категорическое решение в отношении звезды сборной Украины.
