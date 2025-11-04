Лига чемпионов04 ноября 2025, 22:39 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:43
ВИДЕО. Маркиньос грубо ошибся. Луис Диас оформил дубль для Баварии
На 32-й минуте матча Лиги чемпионов гости забили второй гол
4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 32-й минуте матча Лиги чемпионов гости забили второй гол
Маркиньос грубо ошибся и потерял мяч. Луис Диас оформил дубль для Баварии (2:0)
ГОЛ! 0:2. Луис Диас, 32 мин
