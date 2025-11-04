Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Маркиньос грубо ошибся. Луис Диас оформил дубль для Баварии
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 22:39 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:43
554
0

ВИДЕО. Маркиньос грубо ошибся. Луис Диас оформил дубль для Баварии

На 32-й минуте матча Лиги чемпионов гости забили второй гол

04 ноября 2025, 22:39 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:43
554
0
ВИДЕО. Маркиньос грубо ошибся. Луис Диас оформил дубль для Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 32-й минуте матча Лиги чемпионов гости забили второй гол

Маркиньос грубо ошибся и потерял мяч. Луис Диас оформил дубль для Баварии (2:0)

ГОЛ! 0:2. Луис Диас, 32 мин

Фото

По теме:
Диогу Жота получил награду Golden Player Man
Хакими получил травму и заменен, Луис Диас удален за грубый фол
ФОТО. Игра рукой: судья не назначил пенальти для Ливерпуля в матче с Реалом
Бавария ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Луис Диас ПСЖ - Бавария Маркиньос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Футбол | 04 ноября 2025, 23:22 0
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры

Артем может стать игроком «Милана»

Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
Футбол | 04 ноября 2025, 20:12 12
Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах

Генеральный директор назвал трансферные результаты

Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Футбол | 04.11.2025, 08:12
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Футбол | 04.11.2025, 11:40
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Футбол | 04.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
03.11.2025, 13:41 7
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем