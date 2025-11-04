Рамуш имеет шансы однажды выиграть ЗМ. Нюанс: не в составе ПСЖ

В 2022 году в Катаре Роналду не впечатлял: забил только 1 гол за 3 матча группового этапа против, откровенно говоря, посредственных оппонентов, не реализовал немало шансов, а к созданию моментов командой он не привлекается уже много лет. Кстати, даже тот единственный мяч – с пенальти. Легендарного португальца хейтили все, поэтому в какой-то момент не выдержал даже тренер – и оставил Криша на скамейке запасных на матч 1/8 финала против Швейцарии. В тот день Португалия забила 6 (с Роналду в группе – также 6, но за 3 тура), победила, а хет-трик на свой счет записал Рамуш – на тот момент всего 21-летний парень. И уже летом в награду получил щедрое предложение контракта от «ПСЖ». Тогда казалось, что эра Роналду в сборной окончательно завершена, а его преемник найден.

Но прошло 3 года, и Роналду – основной в сборной Португалии, а Рамуш играет за национальную команду в лучшем случае по 30 минут. Смена поколений не произошла, а Рамуш даже в год выигрыша «ПСЖ» требла не был среди ключевых футболистов команды. Этот текст – попытка поразмыслить о карьере и будущем главного молодого таланта португальского футбола, чья звезда до сих пор не зажглась так ярко, как могла бы.

Переходил в ПСЖ Мбаппе

Мы уже успели привыкнуть, что главный в столице Франции – Макрон Энрике, но так было не всегда. «ПСЖ» встал на правильный путь доверия тренеру и изменился, но раньше гнался за звездами в составе. Выбирал наставниками, например, Эмери, Почеттино и Галтье, а в качестве гарантов результата делал ставку именно на футболистов. Трио Неймара, Мбаппе и Месси и их знаменитый прессинг (нет) – это уже история. Когда приехал Рамуш, то бразильца и аргентинца «на базе» уже не было, но вот этот дух «мы купим лучших» продолжал жить. Хотя бы потому, что здесь остался Мбаппе. Тогда же приехал после прорывного сезона Коло-Муани, после сильного года с Хави – Дембеле, а еще – Экитике, Барколя, Ли, Угарте… 454 миллиона евро расходов за сезон!

Да чего там скрывать: Рамуша также брали потому, что «блестел». Он на тот момент имел только 1 сильный сезон в «Бенфике», хотя даже тогда забил 27 за клуб – это много, вопросов нет, но не уровень, например, Дьокереша (также чемпионат Португалии, поэтому сравнение корректное). Рамуша взяли из-за того перформанса на ЧМ. По сути, за один выдающийся (легендарный?) матч. Но боссы не учли одного нюанса: также был подписан контракт с Энрике. У этого, если что, уже за спиной выигранный требл с «Барселоной», где его центральным нападающим был Суарес. А Рамуш не такой. Не то чтобы не командный – просто почти не вовлечен в розыгрыш мяча. Типичная «девятка». А тренер хотел универсальную.

Энрике «переламывал» хребет старого «ПСЖ», чтобы собрать из позвонков новый. Такой, где играют не звезды, а те, кто соответствует требованиям тренера. Поэтому Мбаппе как центральный форвард. Руководство, очевидно, менять звездный курс на первых порах не собиралось, поэтому играющий в основе великолепно Килиан был для него ценнее, чем Рамуш. Боссы и тренер пришли к компромиссу, который делал невозможным регулярные появления Гонсалу в основе. Когда ушел Мбаппе, Энрике вылепил «девятку» из Дембеле. Когда вначале этого сезона травмировался Усман, ничто не должно было помешать Рамушу выходить в основе – но Луис чаще выбирал форвардом не его, а молодого Маюлю. Менее талантливого, но более полезного в розыгрыше. В этом сезоне у француза даже больше минут на поле, чем у португальца.

Рамуш мог бы стать звездой в старом, звездном «ПСЖ». Но не с Мбаппе на острие. Рамуш мог бы быть ключевой фигурой нового – но не у Энрике. Ему не повезло оказаться здесь на стыке эпох. У предыдущих тренеров он был бы основным примерно всегда.

Герой ротации

Гонсалу присел на скамейку, поэтому мог бросить забивать голы. Сколько уже примеров мы видели, когда крутой футболист после долгого сидения на скамейке так и не возвращался на свой прежний топ-уровень! Но Гонсалу держал марку. В первом сезоне с Энрике забил 11 в лиге, во втором – 10. Вроде бы Лига 1, так что можно было отличаться чаще... Но нет, не так. Конечно, можно, если ты стабильно выходишь в стартовом составе. А Рамуш этого не делал. Например, в прошлом розыгрыше получил только 1064 минуты – на 10 часов меньше, чем Ли. Хвича за полгода в команде почти столько же набрал (920). За 2 с лишним сезона Рамуш в одной только Л1 имеет «коллекцию» из 28 матчей со скамейки запасных – почти полный сезон. А нападающим нужно играть, чтобы чувствовать игру.

Getty Images/Global Images Ukraine

На его счету 10 забитых после выходов со скамейки запасных в Л1 за чуть больше, чем 2 сезона. Никто другой в «ПСЖ» не имеет даже 5+ на отрезке. 2 года подряд по забитым после выходов со скамейки запасных он становится лучшим в чемпионате вообще. Можно сколько угодно указывать на «слабость» лиги, но лучший в «Ливерпуле» в неконкурентный чемпионский сезон АПЛ по голам после выходов на замену, это Жота, имел 3 таких мяча, в чемпионской «Баварии» Гнабри – 5, но только 1 такой сезон. Рамуш уже больше. Конкуренция низкая, но запасные футболисты команд с низким сопротивлением не делают того, что делает он. Рамуш забивает вопреки, а не благодаря. Запасной футболист №3 по голам в клубе прошлого сезона. А много ли таких вообще в Европе?

Если нет, то, видимо, со своей ролью Рамуш справляется превосходно. Вообще, у него 17 из 37 забитых голов за «ПСЖ» – после 75 минуты, почти каждый четвертый – в добавленное ко второму тайму время, 7 – победные. Причем 5 из тех, которые принесли команде 3 очка, он забил в прошлом сезоне. «ПСЖ» легко выиграл в Л1 и смог сконцентрироваться на ЛЧ благодаря Гонсалу. Если бы не он, топы не получали бы отдых, а парижане, вполне возможно, были бы вынуждены играть на максимуме в чемпионате хотя бы до марта, а не до января. Ну и да: вы вообще видели новости о том, что Рамуш недоволен чем-то или, не дай Бог, бастует? А многие бы начали: он забивает регулярно, но в важных матчах играет на тот момент имеющий проблемы с дисциплиной Дембеле. У Гонсалу хороший характер, он командный игрок.

Вряд ли запасной футболист мог бы внести больший вклад в исторический сезон «ПСЖ», чем Рамуш. В узкой роли он реализовался на 100% и доказал: готов к большей.

Лучший запасной в футболе

Но большей для него у Энрике не было. Показательно: летом «ПСЖ» попрощался с Доннаруммой ради Шевалье. То есть большую звезду выдворили ради подписания более подходящего тренеру футболиста. Приоритеты выбраны. Энрике не будет рассматривать Рамуша как основного ни при каких обстоятельствах. Даже если единственная альтернатива после травм топов – Маюлю. Рамуш снова сидит на скамейке запасных. Но теперь – с полным пониманием, что на него не рассчитывают. Вообще. Он не проигрывает конкуренцию 19-летнему ноунейму, а даже не участвует в ней. Представьте, насколько это тяжело ментально. Ты победитель ЛЧ, но не будешь основным футболистом, что бы ни сделал. В этом направлении старания – бесполезны. Трудно искать и находить мотивацию.

Но Рамушу это удается. Только ноябрь, а на его счету уже 2 победных гола за «ПСЖ». В таком темпе способен даже превзойти результат прошлого сезона. Но, пожалуй, важнее не то, что Гонсалу продолжает забивать, а то, как и когда. За 14 минут на поле спас «ПСЖ» от поражения «Тоттенхему» в матче за СК УЕФА (2:2). Тогда, когда ничего не получалось. Мяч на 90+4, без которого не было бы победы в серии пенальти и трофея. За 19 минут выиграл для «ПСЖ» матч против «Барселоны» в ЛЧ (2:1): нанес победный удар на 90. Ну и вот в эти выходные на 90+4 забил гол в ворота «Ниццы» (1:0). Да, только Л1, но тяжелый матч и принципиальная дуэль с оппонентом, который в прошлом сезоне победой в Париже испортил «ПСЖ» анбитен.

4 из 6 последних выходов Рамуша на поле в клубе – со скамейки запасных. В матче ЛЧ против «Байера», когда «ПСЖ» победил 7:2, ему вообще не дали времени. Потому что Гонсалу не подходит этой команде и этому тренеру. Разве что тогда, когда действительно трудно и нужен герой. Когда такая необходимость есть, то даже догматик Энрике принимает рациональное решение. И Рамуш не подводит. За 3 месяца спас для команды трофей, выиграл топ-матч и помог дожать сильного оппонента. И это с крохами минут. Он вместе с Барколя – лучшие из атаки «ПСЖ» по голам в сезоне (по 4). Только француз тратит на свои больше времени, играет чаще, более регулярно выходит в основе и забивает менее ценные голы. Рамуш как запасной затмевает игроков основы.

Нет в текущем сезоне футболистов, которые повлияли со скамейки запасных своими голами на ход матчей больше, чем Рамуш. И аргументом о «слабой» Л1 тут все уже не объяснить: он решает не только здесь.

Может претендовать на ЗМ

Рамушу 24 года. В его биографии – голы в плей-офф ЧМ (Роналду завидует), выигранный требл, победные голы в больших матчах. Вероятно, совсем немного в таком же духе – и его назовут лучшим запасным в Европе вообще все, а не только я в этом тексте. Он уже в истории и уже имеет прекрасную карьеру, но еще – замечательное резюме. Где-то там, кстати, должен добавить, что командный игрок и неконфликтный, чтобы точно был нужен всем. Когда захочет уйти из «ПСЖ», за ним выстроится очередь. И это будут лучшие клубы мира. Думаю, вы уже заметили: тренд на «классических» форвардов штрафной площадки возвращается. Гвардиола все-таки интегрировал Холанда. Артета подписал-таки Дьокереша. Левандовский провел великолепный прошлый сезон. Как и Лукаку.

Все больше топ-клубов хотят от нападающего не столько вовлеченности в командную игру, сколько забитых голов. А Рамуш может такие дать. Во-первых, уже имел сезон с 19 точными ударами в Португалии. Во-вторых, с того момента 3 года подряд отличается в лиге хотя бы по 10+ раз. В-третьих, реализует плюс-минус столько, сколько ему создают: в 3 из 4 полных сезонов уложился в диапазон ±1.5 балла разницы между ожидаемыми и фактическими голами. И это при том, что сидит на скамейке и не получает как такового положительного подкрепления за голы. То есть может прибавить в этом аспекте. А еще забивает в топ-матчах и на последних секундах. Не плывет под давлением в решающие минуты, а делает разницу. Играет с желанием всегда.

Например, в матче с «Ниццей» еще до забитого нанес по воротам соперника 3 удара. Стал лучшим по попыткам при том, что вышел на поле только на 72 минуте против автобуса (у «ПСЖ» с этого момента 71% владения и счет 30:1 по касаниям мяча в чужой штрафной). Просто Гонсалу на элитном уровне открывается под пасы и отрывается от оппонентов: он встретился с мячом за свое время на поле больше раз в чужой штрафной (5), чем «Ницца» в штрафной «ПСЖ» за 90 минут (4). Бил правой и головой, с углового и с игры. «Барселоне» ранее, кстати, забил в быстрой атаке левой ногой. Породистый нападающий, опасный на любом этаже и при любом сценарии, способный забить любой частью тела.

Getty Images/Global Images Ukraine

Многим такой нужен. Например, сборной Португалии. Тренер Мартинес не выбирал бы Роналду, если бы нуждался в ком-то а-ля Дембеле. Нет, нужен нападающий а-ля Рамуш. Просто у Гонсалу, как сказал бы один наш рыжекожий партнер, нет карт: 1) он не играет в основе своей команды; 2) в клубе он эффективен как запасной, поэтому есть соблазн использовать его именно как запасного; 3) Роналду испортит атмосферу, если не будет получать время. При условии, что голы способны гарантировать оба, тренеру выгоднее ставить в основной состав Криштиану. И это не изменится, пока Роналду в сборной (уже скоро нет), а Рамуш – не в основе «ПСЖ». Думаю, очевидно: чтобы играть за Португалию, Гонсалу стоит уехать из Парижа. Туда, где он будет проводить больше времени на поле, а значит, будет заметнее.

Рамуш – чуть ли не идеальный «классический» форвард. Имеет все для того, чтобы забивать много и быть звездой. Имеет правильный менталитет. Уже выиграл все на клубном уровне как запасной, поэтому имеет победный опыт – но еще мотивирован побеждать. Забивает в больших матчах. Имеет как минимум 1 топ-выступление и на уровне сборной, поэтому точно не «игрок одной команды». Пока он лучший запасной в Европе. Если так, то вполне возможно, мог бы быть одним из лучших на своей позиции, если бы играл всегда. Особенно в системе, которая подчеркивала бы его преимущества, и с тренером, который верил бы в него. Рамуш уже крутой, но способен прибавить. А еще у него конское здоровье: за последние 5 лет только одна травма на 2+ недели (3 месяца, только лодыжка).

Тратит ли он время в «ПСЖ»? Пока – нет. Набирается победного опыта и улучшает резюме. Но есть ощущение, что он уже взял от Парижа максимум. Больше в качестве запасного не сделаешь. Разве что на решающих этапах ЛЧ в те крохи времени забивать... Логичное решение после этого сезона – уйти туда, где он нужнее. И сиять. Быть звездой. Именно как будущую звезду его покупал «ПСЖ» в свое время. И Рамуш не разочаровал, так что может ею стать. Тем более, когда будет основным в составе сборной Португалии. Тогда, вполне возможно, однажды выиграет ЧМ или ЧЕ. Забьет в том сезоне 40-45 мячей за клуб и сборную, в том числе – решающие в ключевых поединках. Потому что может. Потому что уже это делал и делает. И в таком случае замахнется на ЗМ.

Истории Родри и Дембеле – о парнях, которые не сияли до определенного возраста, но благодаря труду и любви к футболу оказались в крутых командах и сделали их лучшими. И выиграли за это ЗМ. Больше не нужно быть поцелованным самим Богом, чтобы присвоить эту награду. Просто хорошо играй в футбол и окажись в правильном месте в правильное время. И хорошо играть в футбол Рамуш уже умеет.