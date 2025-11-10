Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола

Легендарный футболист «Шахтера» Сергей Ященко призвал лидера «Динамо» Андрея Ярмоленко завершить карьеру игрока.

«Андрею нужно завершать игровую карьеру и помогать Александру Шовковскому в тренерском штабе. Позиция центрфорварда – это не его место. Ему уже не хватает на это сил. Не знаю, возможно Шовковский надеялся, что Ярмоленко поведет команду за собой», – сказал Ященко.

Ранее бывший футболист «Динамо» Александр Андриевский, который сейчас играет за «Полесье», рассказал, как в свое время Андрей Ярмоленко помог ему перейти на правах аренды в «Зарю».