Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Сергей Ященко призвал Андрея Ярмоленко завершить карьеру
Легендарный футболист «Шахтера» Сергей Ященко призвал лидера «Динамо» Андрея Ярмоленко завершить карьеру игрока.
«Андрею нужно завершать игровую карьеру и помогать Александру Шовковскому в тренерском штабе. Позиция центрфорварда – это не его место. Ему уже не хватает на это сил. Не знаю, возможно Шовковский надеялся, что Ярмоленко поведет команду за собой», – сказал Ященко.
Ранее бывший футболист «Динамо» Александр Андриевский, который сейчас играет за «Полесье», рассказал, как в свое время Андрей Ярмоленко помог ему перейти на правах аренды в «Зарю».
