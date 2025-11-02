Йожеф САБО: «Они на голову сильнее игроков Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение столичного клуба в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 от донецкого «Шахтера» (1:3):

«Собственно, игра была очень неплохой, нейтральным зрителям и болельщикам «Шахтера» особенно должна была понравиться, но... Очень много было ошибок со стороны обеих команд, мелких фолов, куча брака при передачах, особенно в действиях динамовцев. Возможно, киевляне были слишком настроены на результат – и перегорели.

Вообще же, если говорить сугубо о сегодняшней игре, то однозначно могу сказать, что игроки «Шахтера» намного, на голову, индивидуально сильнее динамовцев. У «Динамо» совсем нет средней линии. Нет игроков, которые могли бы создать атаку. Где был Буяльский?»