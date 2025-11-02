Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Они на голову сильнее игроков Динамо»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 23:52 |
1211
0

Йожеф САБО: «Они на голову сильнее игроков Динамо»

Бывший тренер киевлян поделился впечатлениями от Классического

02 ноября 2025, 23:52 |
1211
0
Йожеф САБО: «Они на голову сильнее игроков Динамо»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение столичного клуба в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 от донецкого «Шахтера» (1:3):

«Собственно, игра была очень неплохой, нейтральным зрителям и болельщикам «Шахтера» особенно должна была понравиться, но... Очень много было ошибок со стороны обеих команд, мелких фолов, куча брака при передачах, особенно в действиях динамовцев. Возможно, киевляне были слишком настроены на результат – и перегорели.

Вообще же, если говорить сугубо о сегодняшней игре, то однозначно могу сказать, что игроки «Шахтера» намного, на голову, индивидуально сильнее динамовцев. У «Динамо» совсем нет средней линии. Нет игроков, которые могли бы создать атаку. Где был Буяльский?»

По теме:
Черноморец-2 – Пенуэл. Буковина-2 – Вильхивцы. Смотреть онлайн LIVE
Агробизнес – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо, в отличие от Шахтера, пока ничего не потеряло»
Йожеф Сабо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: BLIK
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02 ноября 2025, 20:40 5
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26

Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Футбол | 02 ноября 2025, 19:58 368
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате

Поле «Арены Львов» в два часа превратилось в футбольный ад

Реал нацелился на лучшего игрока мира. Он заменит Мбаппе
Футбол | 02.11.2025, 17:15
Реал нацелился на лучшего игрока мира. Он заменит Мбаппе
Реал нацелился на лучшего игрока мира. Он заменит Мбаппе
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Футбол | 03.11.2025, 00:02
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Футбол | 02.11.2025, 05:04
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
02.11.2025, 15:50 176
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 3
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 47
Футбол
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем