Арда Туран сообщил, что Шахтер недавно пережили тяжелые дни

Тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал, что команда пережила непростые дни после поражения от «Динамо» (1:2) в Кубке Украины.

«Хочу подчеркнуть, что мы тяжело переживали дни после последнего противостояния в Кубке Украины, нам было непросто. Важно, что мы понимали, как нам реагировать. И, по моему мнению, действительно хорошо отреагировали и сделали правильные выводы после последнего противостояния. Мы очень хорошо выходили в атаки, также наш оборонительный блок был именно таким, каким я хотел его видеть. Когда нужно было обороняться – хорошо оборонялись, когда нужно было достойно проявить себя в позиционной атакующей фазе – также это делали», – отметил Туран.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.