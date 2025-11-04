Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Арда Туран сообщил, что Шахтер недавно пережили тяжелые дни

Турок – о поражении в Кубке Украины

Арда Туран сообщил, что Шахтер недавно пережили тяжелые дни
ФК Шахтар. Арда Туран

Тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал, что команда пережила непростые дни после поражения от «Динамо» (1:2) в Кубке Украины.

«Хочу подчеркнуть, что мы тяжело переживали дни после последнего противостояния в Кубке Украины, нам было непросто. Важно, что мы понимали, как нам реагировать. И, по моему мнению, действительно хорошо отреагировали и сделали правильные выводы после последнего противостояния. Мы очень хорошо выходили в атаки, также наш оборонительный блок был именно таким, каким я хотел его видеть. Когда нужно было обороняться – хорошо оборонялись, когда нужно было достойно проявить себя в позиционной атакующей фазе – также это делали», – отметил Туран.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

Источник: ФК Шахтер Донецк
