Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда слова не нужны. Судаков отреагировал на быстрый гол Шахтера
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 18:15 |
1037
0

Когда слова не нужны. Судаков отреагировал на быстрый гол Шахтера

Георгий поддерживает родной для себя клуб

02 ноября 2025, 18:15 |
1037
0
Когда слова не нужны. Судаков отреагировал на быстрый гол Шахтера
ФК Шахтер. Георгий Судаков

В воскресенье, 2 ноября 2025 года, во Львове на стадионе «Арена Львов» проходит матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Уже на 3-й минуте поединка «горняки» вышли вперед благодаря голу бразильского нападающего Эгиналду, который головой замкнул подачу с углового.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На этот забитый мяч одним эмодзи отреагировал бывший футболист «Шахтера» Георгий Судаков, который сейчас выступает за лиссабонскую «Бенфику»:

«⚒️».

По теме:
ВИДЕО. Как Буяльский отыграл один гол для Динамо в матче против Шахтера
ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Шикарный гол: как Невертон оформил шедевр в девятку ворот Динамо
Георгий Судаков Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Эгиналду
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интрига умерла? Черноморец в домашнем матче проиграл Буковине
Футбол | 02 ноября 2025, 18:02 0
Интрига умерла? Черноморец в домашнем матче проиграл Буковине
Интрига умерла? Черноморец в домашнем матче проиграл Буковине

Команда Александра Кучера отстает от главного конкурента на семь очков

Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Футбол | 02 ноября 2025, 05:04 1
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате

Орлы одолели Виторию Гимараеш 3:0, Георгий провел первый тайм, Трубин сыграл на ноль

Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Бокс | 02.11.2025, 00:32
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Теннис | 02.11.2025, 17:10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02.11.2025, 11:25
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 3
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
01.11.2025, 00:02
Бокс
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 6
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем