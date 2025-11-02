Когда слова не нужны. Судаков отреагировал на быстрый гол Шахтера

В воскресенье, 2 ноября 2025 года, во Львове на стадионе «Арена Львов» проходит матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Уже на 3-й минуте поединка «горняки» вышли вперед благодаря голу бразильского нападающего Эгиналду, который головой замкнул подачу с углового.

На этот забитый мяч одним эмодзи отреагировал бывший футболист «Шахтера» Георгий Судаков, который сейчас выступает за лиссабонскую «Бенфику»:

«⚒️».