Когда слова не нужны. Судаков отреагировал на быстрый гол Шахтера
Георгий поддерживает родной для себя клуб
В воскресенье, 2 ноября 2025 года, во Львове на стадионе «Арена Львов» проходит матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
Уже на 3-й минуте поединка «горняки» вышли вперед благодаря голу бразильского нападающего Эгиналду, который головой замкнул подачу с углового.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На этот забитый мяч одним эмодзи отреагировал бывший футболист «Шахтера» Георгий Судаков, который сейчас выступает за лиссабонскую «Бенфику»:
«⚒️».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Александра Кучера отстает от главного конкурента на семь очков
Орлы одолели Виторию Гимараеш 3:0, Георгий провел первый тайм, Трубин сыграл на ноль