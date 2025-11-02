Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
02 ноября 2025, 16:35
ВИДЕО. 17-летняя 235-я ракетка сыграла в финале турнира WTA 250 в Цзюцзяне

Лилли Таггер уступила Анне Блинковой в решающем поединке соревнований в Китае

ВИДЕО. 17-летняя 235-я ракетка сыграла в финале турнира WTA 250 в Цзюцзяне
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Блинкова и Лилли Таггер

17-летняя австрийская теннисистка Лилли Таггер, которая занимает 235-е место в рейтинге WTA, добралась до финала хардового турнира WTA 250 в Цзюцзяне, Китай.

В финале австрийка в двух сетах потерпела поражение от «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 95) за 1 час и 42 минуты.

WTA 250 Цзюцзян. Хард. Финал

Анна Блинкова – Лилли Таггер (Австрия) [WC] – 6:3, 6:3

Таггер впервые сыграла против Блинковой. В Цзюцзяне Лилли успела переиграть Чжу Чентин, Элизабетту Коччаретто, Тамару Корпач и Викторию Голубич.

Таггер провела дебютный финал на уровне Тура и с понедельника поднимется на 155-е место, дебютировав в топ-200.

WTA Цзюцзян Анна Блинкова теннисные видеообзоры
