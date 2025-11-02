ВИДЕО. 17-летняя 235-я ракетка сыграла в финале турнира WTA 250 в Цзюцзяне
Лилли Таггер уступила Анне Блинковой в решающем поединке соревнований в Китае
17-летняя австрийская теннисистка Лилли Таггер, которая занимает 235-е место в рейтинге WTA, добралась до финала хардового турнира WTA 250 в Цзюцзяне, Китай.
В финале австрийка в двух сетах потерпела поражение от «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 95) за 1 час и 42 минуты.
WTA 250 Цзюцзян. Хард. Финал
Анна Блинкова – Лилли Таггер (Австрия) [WC] – 6:3, 6:3
Таггер впервые сыграла против Блинковой. В Цзюцзяне Лилли успела переиграть Чжу Чентин, Элизабетту Коччаретто, Тамару Корпач и Викторию Голубич.
Таггер провела дебютный финал на уровне Тура и с понедельника поднимется на 155-е место, дебютировав в топ-200.
