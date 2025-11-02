Украина. Премьер лига02 ноября 2025, 10:09 | Обновлено 02 ноября 2025, 10:10
Динамо никогда не побеждало Шахтер в украинском классическом Арене Львов
2 ноября на этом стадионе состоится седьмое противостояние в истории этих команд
Киевское Динамо еще ни разу не смогло победить донецкий Шахтер на стадионе «Арена Львов».
Сегодня в матче 11-го тура УПЛ горняки и киевляне в 7-й раз в истории встретятся на этом стадионе.
Читайте также:Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интересен тот факт, что Динамо еще ни разу не побеждало Шахтер на «Арене Львов» во всех турнирах.
В 6 предыдущих матчах 4 раза побеждал Шахтер, еще 2 раза была зафиксирована ничья.
Матчи Шахтера и Динамо на «Арене Львов» (6)
- 22.07.2014: Суперкубок Украины, Шахтер – Динамо 2:0
- 26.04.2015: УПЛ, Шахтер – Динамо 0:0
- 01.05.2016: УПЛ, Шахтер – Динамо 3:0
- 16.10.2022: УПЛ, Шахтер – Динамо 3:1
- 11.05.2024: УПЛ, Шахтер – Динамо 1:0
- 27.04.2025: УПЛ, Шахтер – Динамо 2:2
