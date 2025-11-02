Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо никогда не побеждало Шахтер в украинском классическом Арене Львов
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 10:09 | Обновлено 02 ноября 2025, 10:10
2 ноября на этом стадионе состоится седьмое противостояние в истории этих команд

ФК Динамо

Киевское Динамо еще ни разу не смогло победить донецкий Шахтер на стадионе «Арена Львов».

Сегодня в матче 11-го тура УПЛ горняки и киевляне в 7-й раз в истории встретятся на этом стадионе.

Интересен тот факт, что Динамо еще ни разу не побеждало Шахтер на «Арене Львов» во всех турнирах.

В 6 предыдущих матчах 4 раза побеждал Шахтер, еще 2 раза была зафиксирована ничья.

Матчи Шахтера и Динамо на «Арене Львов» (6)

  • 22.07.2014: Суперкубок Украины, Шахтер – Динамо 2:0
  • 26.04.2015: УПЛ, Шахтер – Динамо 0:0
  • 01.05.2016: УПЛ, Шахтер – Динамо 3:0
  • 16.10.2022: УПЛ, Шахтер – Динамо 3:1
  • 11.05.2024: УПЛ, Шахтер – Динамо 1:0
  • 27.04.2025: УПЛ, Шахтер – Динамо 2:2
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Экс-игрок Шахтера объяснил, почему горняки не одолеют Динамо в Классическом
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Перець
Пора змінити традицію
Ответить
+5
vasilichn
Всякая серия имеет место когда-нибудь заканчиваться.
Для проститутов шлюХтерспора и их шестерок эта серия сегодня и закончится.
ДИНАМО - только победа!!!
Ответить
+5
V4102as
Давно пора змінити цей тренд і довести, що на кожного бразильського "шахтьора" знайдеться український болт.
Ответить
+1
