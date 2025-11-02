Динамо никогда не побеждало Шахтер в украинском классическом Арене Львов

Киевское Динамо еще ни разу не смогло победить донецкий Шахтер на стадионе «Арена Львов».

Сегодня в матче 11-го тура УПЛ горняки и киевляне в 7-й раз в истории встретятся на этом стадионе.

Интересен тот факт, что Динамо еще ни разу не побеждало Шахтер на «Арене Львов» во всех турнирах.

В 6 предыдущих матчах 4 раза побеждал Шахтер, еще 2 раза была зафиксирована ничья.

Матчи Шахтера и Динамо на «Арене Львов» (6)