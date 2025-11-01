Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гризманн стал 6-м иностранцем, забившим 200 голов в Ла Лиге
Испания
01 ноября 2025, 19:48 | Обновлено 01 ноября 2025, 19:49
227
0

Гризманн стал 6-м иностранцем, забившим 200 голов в Ла Лиге

Произошло это в матче 11-го тура, в котором Атлетико принимал на своем поле Севилью

01 ноября 2025, 19:48 | Обновлено 01 ноября 2025, 19:49
227
0
Гризманн стал 6-м иностранцем, забившим 200 голов в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Антуан Гризманн стал лишь шестым иностранным футболистом, забившим 200 голов в испанской Ла Лиге.

Французский игрок забил юбилейный гол в матче против Севилья, в котором Атлетико победил со счетом 3:0.

Только 5 иностранных футболистов, кроме Гризманна, забивали 200+ голов в Ла Лиге.

Иностранные футболисты, забившие 200+ голов в Ла Лиге

  • 474 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 311 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 238 – Карим Бензема (Франция)
  • 234 – Уго Санчес (Мексика)
  • 227 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
  • 200 – Антуан Гризманн (Франция)

Если принимать во внимание всех игроков, которые забивали 200+ голов в чемпионате Испании, то Антуан Гризманн стал 11-м в истории.

По теме:
Семь голов на двоих. Атлетико и Вильярреал выиграли и близки к Реалу
Алонсо сказал футболисту уйти из Реала, потому что он вообще не играет
Тренер Жироны сохраняет оптимизм: «Выберемся из зоны вылета»
Севилья Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетико - Севилья Антуан Гризманн статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Футбол | 31 октября 2025, 19:44 3
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера

Александр Шовковский немного расслабился после долгожданной победы над Шахтером

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Теннис | 01 ноября 2025, 18:14 6
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Футбол | 01.11.2025, 17:59
Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Бокс | 01.11.2025, 07:05
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01.11.2025, 08:02
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 9
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем