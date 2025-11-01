Гризманн стал 6-м иностранцем, забившим 200 голов в Ла Лиге
Произошло это в матче 11-го тура, в котором Атлетико принимал на своем поле Севилью
Антуан Гризманн стал лишь шестым иностранным футболистом, забившим 200 голов в испанской Ла Лиге.
Французский игрок забил юбилейный гол в матче против Севилья, в котором Атлетико победил со счетом 3:0.
Только 5 иностранных футболистов, кроме Гризманна, забивали 200+ голов в Ла Лиге.
Иностранные футболисты, забившие 200+ голов в Ла Лиге
- 474 – Лионель Месси (Аргентина)
- 311 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 238 – Карим Бензема (Франция)
- 234 – Уго Санчес (Мексика)
- 227 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
- 200 – Антуан Гризманн (Франция)
Если принимать во внимание всех игроков, которые забивали 200+ голов в чемпионате Испании, то Антуан Гризманн стал 11-м в истории.
200 - @AntoGriezmann 🇫🇷 has scored his 200th goals in @LaLigaEN, becoming the 11th player (and 6th foreign) to reach this milestone in the competition history. Bicentennial. pic.twitter.com/JOgGeIZ9eB— OptaJose (@OptaJose) November 1, 2025
