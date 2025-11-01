Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 ноября 2025, 16:59 | Обновлено 01 ноября 2025, 17:12
181
0

Тренер Жироны сохраняет оптимизм: «Выберемся из зоны вылета»

Мичел уверен, что команда не вылетит

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу Жирона в матче Ла Лиги проиграла Хетафе 0:1 и оказалась на последнем месте в таблице чемпионата Испании, однако тренер Мичел уверен, что команда выберется из этой ситуации.

«У нас были шансы на успешный результат, но мы их не использовали. Несмотря на все проблемы, я чувствую поддержку клуба и команды. Мы вместе пройдем этот путь».

«Я вижу, что команда способна выбраться из зоны вылета. Небольшые детали работают не в нашу пользу, но мы все исправим. Чувствую, что команда будет прогрессировать», – сказал Мичел.

У команды Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната 7 очков и только одна победа в сезоне.

Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Иван Зинченко Источник: Marca
