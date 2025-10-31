Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, сможет ли Ярмолюк сыграть в следующем туре АПЛ
Англия
31 октября 2025, 17:13 | Обновлено 31 октября 2025, 17:16
Известно, сможет ли Ярмолюк сыграть в следующем туре АПЛ

Украинец готов к матчу против «Кристал Пэлас»

Известно, сможет ли Ярмолюк сыграть в следующем туре АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Брентфорд» опубликовал обновленную информацию о состоянии травмированных игроков перед матчем Премьер-лиги против «Кристал Пэлас», который состоится 1 ноября в 17:00.

Егор Ярмолюк, который был заменен в первом тайме победного матча «Брентфорда» против «Ливерпуля» (3:2) из-за контактной травмы, восстановился и готов к субботней игре против «Кристал Пэлас».

На предматчевой пресс-конференции Кейт Эндрюс добавил:

«К сожалению, Ярмолюк покинул поле в минувшие выходные из-за травмы, что, думаю, все видели.

Он пытался продолжить игру, но это была довольно странная травма – приземлился на шипы. Мы работали с ним в течение недели и привели его в хорошее состояние, чтобы он был доступен».

Отметим, что в этом сезоне 21-летний украинец провёл за «Брентфорд» 11 матчей во всех турнирах и сделал 1 ассист.

