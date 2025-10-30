Хавбек Арсенала раскритиковал сумасшедший ритм современного футбола

Испанский полузащитник лондонского «Арсенала» Микель Мерино раскритиковал безумный ритм современного футбола и все сильнее загруженный календарь. Испанский хавбек подчеркнул, что количество матчей становится космическим.

«Надо найти какой-то баланс, чтобы обеспечить хорошее зрелище. Сегодня из-за нагруженности и огромного количества травм матчи становятся менее интересными для просмотра… Конечно, когда ты привыкаешь к хорошей зарплате, ты хочется получать меньше. Но если смотреть рационально, то деньги не стоят того, если ты теряешь колено и в конечном итоге не можешь играть», – сказал он в интервью La Media Inglesa.

Микель перешел в «Арсенал» в 2024 году. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 13 матчах, в его активе 1 забитый мяч.

В прошедшую среду состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Арсенал» уверенно обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.