НЕЩЕРЕТ: «Пропустили рандомный гол. Теперь можем поехать в какое-то село»

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет поделился эмоциями после победы над «Шахтером» (2:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

– «Динамо» впервые за четыре года обыгрывает «Шахтер». Какие эмоции?

– Позитивные. Не только «Динамо», но и я впервые выиграл в «классическом», поэтому только позитивные эмоции. Как-то было горько проигрывать в финале Кубка Украины, в матче, который мы не должны были упускать. Хотелось отомстить за то, что произошло. Думаю, болельщикам результат сегодня понравился.

– Вы первыми пропустили, но сумели совершить камбэк. Что ты чувствовал в моменты голов?

– Если честно, мы пропустили случайный гол. Но мы перетерпели первый тайм. Такое в футболе бывает, когда одна команда немного доминирует над другой, нужно потерпеть, и когда у команды-соперника будет немного меньше сил, можно дать бой.

– В Кубке Украины осталось мало представителей УПЛ. Как тебе такой формат турнира?

– Прикольный формат, мне нравится. Мы, команда Премьер-лиги, можем поехать в какое-то село, и там будет большой праздник. Но жребий свел нас с «Шахтером». Я не ожидал этого, но в этом Кубке возможно всё.

– Насколько слепой жребий интереснее? Должны ли сильные команды встречаться на поздних стадиях?

– Помню, как мы ехали с какого-то матча, и все в автобусе начали говорить, что нам выпал «Шахтер». Сначала я даже не понял, как может быть матч с «Шахтером» уже в 1/8. Потом убедился, что это правда. Но было интересно играть с ними сегодня.

– Впереди еще одна игра с «Шахтером», теперь уже в чемпионате. В последний раз за неделю два «классических» было в 2009 году, когда команды встретились в Кубке УЕФА. Добавляет ли это мотивации на тренировках?

– Слушайте, здесь даже мотивация не нужна. Когда ты знаешь, что будешь играть против «Шахтера», это как дополнительный стимул для тебя, как футболиста. Всегда хочется с ними играть, всегда хочется бороться за положительный результат.

– Теперь «Динамо» принимает больше болельщиков на трибунах. После матча команда подошла к фан-сектору. Насколько они вдохновили победить?

– Когда так много наших болельщиков на трибунах, это дополнительная мотивация и ответственность. Было очень приятно чувствовать, как они болели, подгоняли нас к победе. В этой победе их заслуга тоже есть.