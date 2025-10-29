ПОПОВ: «Бурная реакция Шахтера? Такие слова не говорят вслух. Пусть кричат»

Защитник «Динамо» Денис Попов поделился впечатлениями от победного матча 1/8 финала Кубка Украины против «Шахтера» (2:1):

– Футболисты «Шахтера» сегодня создали нам трудности, плюс у нас у обоих насыщенный график, поэтому, признаюсь, было нелегко физически. Но 90 минут отбегали, боролись и добились результата.

– Почему, по вашему мнению, «Динамо» провело два таких разных тайма?

– Возможно, в первой половине встречи с нашей стороны было волнение, чрезмерный настрой, поэтому боялись допустить ошибку. А во втором тайме после того, как быстро пропустили, начали идти ва-банк и добились результата.

– Какое ваше мнение по поводу реакции скамейки запасных «Шахтера» на события матча? Показалось, они чрезмерно апеллировали к арбитру в некоторых эпизодах?

– Я бы сказал, но такие слова нельзя произносить вслух (улыбается). У меня есть свое мнение по этому поводу, но озвучивать его, считаю, некорректно. Вы сами все видели. Мы спокойно выполняем свою работу, а они пусть кричат.

– Заметно, что в каждом матче с «Шахтером» вы полностью отдаетесь на поле, переживаете, очень «заряжены». Как сегодня можете прокомментировать свою игру?

– Мне сложно это сделать. Один матч может сложиться идеально, как, например, с «Кривбассом», а другой, с другим соперником – совсем иначе: что-то не идет, не доспал или еще что-то – в жизни все бывает. Поэтому мою игру будет оценивать тренер. А что касается «классического», такие матчи всегда для нас принципиальны. Я еще застал времена, когда за «Шахтер» играли более серьезные футболисты – Марлос, Тайсон, Мораес, я учился на этих матчах, понимал, насколько они важны, поэтому такое отношение осталось и сейчас.

– Вы попросили замену в конце матча, как себя чувствуете?

– С «Кривбассом» у меня диагностировали перелом носа, но решили привлечь меня к матчу. Сейчас снова почувствовал сильную боль в голове, посмотрим, как будет дальше. Если самочувствие позволит играть – продолжу.

– У «Динамо» был неудачный период с пятью ничьими подряд, теперь команда с крупным счетом победила «Кривбасс» и выбила «Шахтер» из Кубка Украины. Можно ли сказать, что все налаживается?

– Каждая игра складывается по-разному. Надеюсь, что мы встали на победный путь и будем двигаться по нему дальше. У нас впереди еще одна игра с «Шахтером», нужно как можно серьезнее к ней настроиться, разобрать ее по винтикам и знать, как нам действовать. Потому что, действительно, в первом тайме у нас не все получалось, а после перерыва уже стало лучше.