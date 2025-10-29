Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
29 октября 2025, 11:05 |
Виктория и Ингулец выбрали стартовые составы на матч Кубка Украины

Поединок 1/8 финала состоится в среду, 29 октября, и начнется в 12:00 по киевскому времени

Виктория и Ингулец выбрали стартовые составы на матч Кубка Украины
ФК Виктория Сумы

«Виктория» Сумы и «Ингулец» определились со стартовыми составами на матч 1/8 финала Кубка Украины, который состоится в среду, 29 октября.

Команды сыграют на стадионе имени В. Куца, который находится в городе Тростянец. Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени. Главным арбитром матча назначен Алексаендр Каленов.

«Ингулец» на предыдущих стадиях одолел любительский «Карбон» со счетом 2:1, а в 1/16 финала разгромил «Подолье» (4:1). «Виктория» победила двух представителей Первой лиги – полтавскую «Ворсклу» (1:0) и киевский «Левый Берег» (1:0).

Виктория: Литвиненко, Ульянов (к), Сасовский, Новотрясов, Дедяев, Хамелюк, Лебеденко, Паламарь, Чернов, Сейтхалилов, Евпак

Ингулец: Жилкин, Дихтярук, Малыш (к), Свистун, Катрич, Гаджук, Волохатый, Бенедюк, Фарасеенко, Меленчук, Дзень

Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Ингулец стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
