Виктория и Ингулец выбрали стартовые составы на матч Кубка Украины

«Виктория» Сумы и «Ингулец» определились со стартовыми составами на матч 1/8 финала Кубка Украины, который состоится в среду, 29 октября.

Команды сыграют на стадионе имени В. Куца, который находится в городе Тростянец. Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени. Главным арбитром матча назначен Алексаендр Каленов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Ингулец» на предыдущих стадиях одолел любительский «Карбон» со счетом 2:1, а в 1/16 финала разгромил «Подолье» (4:1). «Виктория» победила двух представителей Первой лиги – полтавскую «Ворсклу» (1:0) и киевский «Левый Берег» (1:0).

Виктория: Литвиненко, Ульянов (к), Сасовский, Новотрясов, Дедяев, Хамелюк, Лебеденко, Паламарь, Чернов, Сейтхалилов, Евпак

Ингулец: Жилкин, Дихтярук, Малыш (к), Свистун, Катрич, Гаджук, Волохатый, Бенедюк, Фарасеенко, Меленчук, Дзень