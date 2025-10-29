Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29 октября 2025, 13:59 |
Андрей забил 7 голов в ворота Шахтера, а Артем – 8 мячей

Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В среду, 29 октября, киевское Динамо сыграет против донецкого Шахтера. Команды разыграют путевку в 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины.

Особым этот матч станет для ветерана «бело-синих» Андрея Ярмоленко. В случае гола в ворота «горняков» Андрей сравнится с Артемом Милевским и станет одним из лучших бомбардиров «Классического».

Сам Артем пожелал Андрею успеха, заявив, что будет болеть за киевский гранд: «Желаю Андрею Ярмоленко забить гол, достигнув отметки в восемь голов в дерби между Шахтером и Динамо», – сказал Артем.

Матч Динамо – Шахтер запланирован на среду, 29 октября. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Ингулец одолел Викторию и завоевал путевку в 1/4 финала Кубка Украины
Динамо удивило выбором формы на кубковый матч с Шахтером
Экс-форвард сборной Украины не хочет видеть пенальти в игре Динамо – Шахтер
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Артем Милевский Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Андрей Ярмоленко
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Комментарии 0
