В Испании вынесли вердикт Лунину после матча Реал – Барселона

Испанский журналист Альваро Эскориаль похвалил украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина.

«Лунин показал, что способен стать основным вратарем в любой команде. Он проводит не более десяти матчей в год (если повезет дойти до этого числа), но никогда не проявляет недовольство и не создает проблем. Андрей полностью отдается своему делу, является настоящим профессионалом и примером для партнеров по команде», – отметил журналист.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.