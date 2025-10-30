Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Испании вынесли вердикт Лунину после матча Реал – Барселона
Испания
30 октября 2025, 00:23 |
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча Реал – Барселона

Журналист оценил отношение к работе украинского вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Альваро Эскориаль похвалил украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина.

«Лунин показал, что способен стать основным вратарем в любой команде. Он проводит не более десяти матчей в год (если повезет дойти до этого числа), но никогда не проявляет недовольство и не создает проблем. Андрей полностью отдается своему делу, является настоящим профессионалом и примером для партнеров по команде», – отметил журналист.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
