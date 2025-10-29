ЛЕОНЕНКО – о матче Динамо и Шахтера: «Туран? Такого я еще не видел»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями об игре «бело-синих» против донецкого «Шахтера» в 1/8 финала Кубка Украины. Поединок состоится 29 октября в 18.00 по киевскому времени.

– Как думаете, Шовковский и Туран выпустят основу, ведь через три дня «Динамо» и «Шахтер» будут играть между собой в УПЛ?

– Здесь не знаю, особенно по Турану. Он пачками игроков меняет, как сигареты. Такого я еще не видел.

– Как будет развиваться игра?

– «Шахтер» бессмысленно будет контролировать мяч, а «Динамо» будет играть на контратаках. Моментов много не будет, это кубковая игра и никто бездумно вперед бежать не будет. Хочу ошибиться, но, скорее всего, будет скука. Разве что судья что-то сделает и будет удаление.

– За кого будете болеть в матче «Динамо» – «Шахтер»?

– Пусть победит самый сильный, но конечно, я буду болеть за «Динамо», ведь там играл, – рассказал Леоненко.