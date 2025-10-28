СИМЕОНЕ: «Нам была нужна эта победа»
Тренер «Атлетико» прокомментировал победу над «Бетисом»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Бетисом» (2:0) в 20 туре Ла Лиги.
«Я рад, потому что команда, прежде всего, очень хорошо провела первый тайм. Мы могли уйти на перерыв с большим преимуществом. Также был отличный сейв Облака. Мы не смогли забить третий гол, который дал бы нам спокойствие, поэтому пришлось терпеть и бороться. Это большая коллективная работа — как тех, кто начинал матч, так и тех, кто вышел позже.
С «Эспаньолом» мы также провели очень хороший первый тайм, так же как и с «Мальоркой». Сегодня повторили это, но еще и забили голы. Когда появляется результативность, это приближает тебя к победе. Нам была нужна эта победа, она была очень важна для турнирной таблицы».
Отметим, что после победы над «Бетисом» «Атлетико» поднялся на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков, что на восемь меньше, чем у первого «Реала».
Следующий матч мадридцы сыграют 1 ноября в 17:15, когда в рамках 11-го тура Ла Лиги примут «Севилью».
