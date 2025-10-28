Альварес совершил 29-е результативное действие в Ла Лиге. У кого больше?

Хулиан Альварес совершил 29-е результативное действие в Ла Лиге.

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде победил «Бетис» со счетом 2:0.

Хулиан Альварес отличился в этой игре результативной передачей.

Для аргентинца этот ассист стал уже 29-м результативным действием в Ла Лиге, начиная с сезона 2024/25 (23+6).

За этот период только трем футболистам удалось сделать больше: Килиану Мбаппе (47), Роберту Левандовски (33) и Рафинье (32).

Игроки Ла Лиги с наибольшим количеством результативных действий, начиная с сезона 2024/25

47 – Килиан Мбаппе (Реал)

33 – Роберт Левандовски (Барселона)

32 – Рафинья (Барселона)

29 – Хулиан Альварес (Атлетико)