Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Альварес совершил 29-е результативное действие в Ла Лиге. У кого больше?
Испания
28 октября 2025, 09:32
Внимание обращаем на период, начиная с сезона 2024/25

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Хулиан Альварес совершил 29-е результативное действие в Ла Лиге.

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде победил «Бетис» со счетом 2:0.

Хулиан Альварес отличился в этой игре результативной передачей.

Для аргентинца этот ассист стал уже 29-м результативным действием в Ла Лиге, начиная с сезона 2024/25 (23+6).

За этот период только трем футболистам удалось сделать больше: Килиану Мбаппе (47), Роберту Левандовски (33) и Рафинье (32).

Игроки Ла Лиги с наибольшим количеством результативных действий, начиная с сезона 2024/25

  • 47 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 33 – Роберт Левандовски (Барселона)
  • 32 – Рафинья (Барселона)
  • 29 – Хулиан Альварес (Атлетико)
Атлетико Мадрид Хулиан Альварес статистика Бетис - Атлетико Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
