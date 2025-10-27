ОЧЕРЕТЬКО: «Приятно забить за родной клуб, теперь Шахтер на первом месте»

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько поделился впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ с «Кудривкой» (4:0).

– Олег, ты отметился своим первым забитым мячом за «Шахтер» в УПЛ. Что это значит для тебя как для воспитанника клуба, и какие эмоции ты испытываешь прямо сейчас?

– Приятно, что забил за родной клуб, помог команде, и сейчас мы на первом месте. Я рад, что забил этот гол ради команды, дальше будем двигаться вперед. А так ощущения приятные, очень рад.

– Яркую передачу в падении через себя сделал Педриньо. Вы отрабатывали что-то подобное на тренировках, или это была полная импровизация?

– Думаю, он почувствовал момент. С Педриньо на тренировках мы всегда играем вместе, каждый чувствует другого, так что это было и взаимопонимание – я знал, где будет мяч.

– Если анализировать матч, можно ли сказать, что игра проходила при полном преимуществе «Шахтера»?

– Думаю, да. Мы старались давить на соперника каждую минуту, прессинговать, чтобы добиться результата и быть на первом месте. Считаю, мы превосходили соперника на 100%.

– Последние несколько матчей были очень непростыми с точки зрения игры и результатов, сейчас прервалась неудачная полоса. Чувствуете облегчение?

– Да, это было важно для нас – выиграть этот матч. Потому что мы уступили «Легии» на последних минутах, это было очень неприятно. Нужно было реабилитироваться в этой игре, чтобы морально настроиться на позитив и двигаться дальше только с позитивом.

– Арда Туран очень эмоционален и во время матча, и до, и после игры. Что он вам говорил в течение дня, как настраивал?

– Подбадривал, говорил, что нужно выходить и играть в свой футбол – футбол «Шахтера»: контролировать игру, играть с мячом, бить по воротам. Он со всеми разговаривал, давал наставления, как нужно играть. Была теория, он всем сказал такие теплые слова, что мы были настроены.

– Впереди у «Шахтера» два матча с киевским «Динамо» – в Кубке и чемпионате Украины. Насколько вам по душе такой календарь?

– Да будет интересно. Не знаю, как будет, но мы будем играть только на победу и бороться.

– Есть ли у тебя какие-то ожидания, предчувствия относительно этих встреч?

– Пока нет. Нужно немного отойти от этого матча.