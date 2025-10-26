ВИДЕО. Суматоха в штрафной Кривбасса. Караваев удвоил перевес Динамо

26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.

После суматохи в штрафной Кривбасса Александр Караваев удвоил перевес Динамо в счете.

На 25-й минуте преимущество киевской команды составляет уже два гола (2:0).

ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 25 мин

