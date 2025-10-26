Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Суматоха в штрафной Кривбасса. Караваев удвоил перевес Динамо
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 18:34 | Обновлено 26 октября 2025, 18:48
312
0

ВИДЕО. Суматоха в штрафной Кривбасса. Караваев удвоил перевес Динамо

На 25-й минуте преимущество киевской команды составляет уже два гола

26 октября 2025, 18:34 | Обновлено 26 октября 2025, 18:48
312
0
ВИДЕО. Суматоха в штрафной Кривбасса. Караваев удвоил перевес Динамо
ФК Динамо

26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После суматохи в штрафной Кривбасса Александр Караваев удвоил перевес Динамо в счете.

На 25-й минуте преимущество киевской команды составляет уже два гола (2:0).

ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 25 мин

Фото

По теме:
Динамо – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Ярмоленко забил 115-й гол в УПЛ. Отличный ассист от Кабаева, и 3:0
ВИДЕО. Как Мбаппе не реализовал пенальти в матче Реал – Барселона
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Кривбасс Александр Караваев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26 октября 2025, 15:10 153
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Кризисные киевляне против команды, которая заслуженно выше их в таблице

Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Футбол | 26 октября 2025, 08:55 19
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем

Андрей Николаевич не хочет быть спортивным директором

Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Футбол | 25.10.2025, 20:48
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Тренер Дженоа после поражения в Серии А: «Малиновский? Он показал опыт»
Футбол | 26.10.2025, 18:53
Тренер Дженоа после поражения в Серии А: «Малиновский? Он показал опыт»
Тренер Дженоа после поражения в Серии А: «Малиновский? Он показал опыт»
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Бокс | 26.10.2025, 01:45
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
25.10.2025, 05:05 3
Футбол
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 30
Футбол
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем