Украина. Премьер лига26 октября 2025, 18:34 | Обновлено 26 октября 2025, 18:48
312
0
ВИДЕО. Суматоха в штрафной Кривбасса. Караваев удвоил перевес Динамо
На 25-й минуте преимущество киевской команды составляет уже два гола
26 октября 2025, 18:34 | Обновлено 26 октября 2025, 18:48
312
0
26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
После суматохи в штрафной Кривбасса Александр Караваев удвоил перевес Динамо в счете.
На 25-й минуте преимущество киевской команды составляет уже два гола (2:0).
ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 25 мин
Фото
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 октября 2025, 15:10 153
Кризисные киевляне против команды, которая заслуженно выше их в таблице
Футбол | 26 октября 2025, 08:55 19
Андрей Николаевич не хочет быть спортивным директором
Футбол | 25.10.2025, 20:48
Футбол | 26.10.2025, 18:53
Бокс | 26.10.2025, 01:45
Комментарии 0
Популярные новости
26.10.2025, 05:17 3
25.10.2025, 11:41 1
24.10.2025, 22:59 19
25.10.2025, 05:05 3
25.10.2025, 06:02
Бокс
25.10.2025, 08:03 30
25.10.2025, 19:56 13