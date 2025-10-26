Динамо Киев

26.10.2025 18:00 - : -
Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 октября в 18:00 матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги
26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Динамо в Киеве принимает криворожский Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Положение на утро 26 октября: ЛНЗ (20 очков), Полесье, Кривбасс (по 19), Шахтер (18), Динамо (17), Металлист 1925 (16).
Обслуживает игру будет главный судья Николай Балакин из Киевской обл.
Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит YouTube-канал FC Dynamo
