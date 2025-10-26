Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Динамо Киев
26.10.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 октября в 18:00 матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги

Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский

26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве принимает криворожский Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Положение на утро 26 октября: ЛНЗ (20 очков), Полесье, Кривбасс (по 19), Шахтер (18), Динамо (17), Металлист 1925 (16).

Обслуживает игру будет главный судья Николай Балакин из Киевской обл.

Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит YouTube-канал FC Dynamo

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
