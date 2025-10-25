Манчестер Юнайтед продолжил уникальную беспроигрышную серию в АПЛ
«Красные дьяволы» снова не проиграли на Олд Траффорд, выигрывая после первого тайма
Манчестер Юнайтед продлил уникальную беспроигрышную серию в АПЛ.
В матче 9-го тура «красные дьяволы» победили на Олд Траффорд Брайтон со счетом 4:2.
На перерыв команды уходили со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Тем самым продолжилась уникальная беспроигрышная серия МЮ на своем поле.
Команда никогда не проигрывала матч АПЛ на Олд Траффорд, в котором после перерыва лидировала в счете.
В 327 матчах Манчестер Юнайтед победил 302 раза, еще 25 раз была зафиксирована ничья.
Manchester United have still NEVER lost a Premier League game at Old Trafford when they have been leading at HT.— Squawka (@Squawka) October 25, 2025
◎ 327 games
◎ 302 wins
◎ 25 draws
◉ 0 defeats
The incredible run carries on. 👏 pic.twitter.com/6WzPqTy0xt
