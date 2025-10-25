Манчестер Юнайтед продолжил уникальную беспроигрышную серию в АПЛ

Манчестер Юнайтед продлил уникальную беспроигрышную серию в АПЛ.

В матче 9-го тура «красные дьяволы» победили на Олд Траффорд Брайтон со счетом 4:2.

На перерыв команды уходили со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Тем самым продолжилась уникальная беспроигрышная серия МЮ на своем поле.

Команда никогда не проигрывала матч АПЛ на Олд Траффорд, в котором после перерыва лидировала в счете.

В 327 матчах Манчестер Юнайтед победил 302 раза, еще 25 раз была зафиксирована ничья.