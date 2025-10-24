Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШАНДРУК: «Валик сыграл фантастический матч»
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 22:37 | Обновлено 24 октября 2025, 22:38
ШАНДРУК: «Валик сыграл фантастический матч»

Тренер «Вереса» похвалил вратаря после матча с «Зарей»

ШАНДРУК: «Валик сыграл фантастический матч»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал ничью с «Зорей» (0:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Наверное, после такого счета тренер должен быть доволен матчем?

– Счетом 0:0 или тем, что мы играли в меньшинстве?

Давайте по порядку. Счет 0:0, вы удержали этот результат, потому что «Вересу» было очень нелегко, особенно во втором тайме.

– Да, это очевидно, потому что играли действительно против хорошей команды и тайм провели в меньшинстве. Поэтому короткий итог: наверное, все-таки я лично оцениваю это больше как мы нашли очко, а не потеряли два.

– Вспоминая момент с Корнийчуком, он вынужден был лететь в тот подкат. Оправдаете такие действия защитника или можно было сыграть иначе?

– Конечно. Комплекс ошибок. Я думаю, что здесь нужно еще проанализировать, потому что я не смотрел удаление. Но четко помню, что это проигрыш подбора, а это главное – и сразу, в принципе, соперник смог вертикально сыграть вперед. Там мы проспали вбегание Слесара, если не ошибаюсь. Корнийчук уже реагировал… но поздно. Соответственно, красная карточка.

Поэтому это комплекс ошибок, и я думаю, что это связано с концентрацией. Начало игры всегда важно, с правильной концентрацией нужно выходить – и в этом компоненте мы проиграли. К сожалению, было удаление, что заставило нас перестроиться и уже думать больше о защите, чем об атаке.

– Большой объем работы сегодня выполнил Тарануха, второй матч его в составе «Вереса». Наверное, лучший момент у него был сегодня в первом тайме. Казалось, все правильно делал. Чего ему не хватило для гола?

– Снова же, я не хочу комментировать тот момент, я хочу поблагодарить вообще Ростику за его профессионализм, потому что, будучи без команды, он пришел к нам – и сразу было видно, что он не тратил даром время дома, а профессионально относился к себе, и благодаря этому он может показывать сегодня 90 минут неплохой игры. То есть, он готов физически.

Что касается моментов, тут только верить нужно, потому что и в прошлой игре, и в этой игре он действительно мог забивать – чего ему и желаем в следующем матче.

– После финального свистка болельщики скандировали фамилию вашего голкипера Валентина Гороха. Где он этот кураж поймал?

– Без голкиперов не бывает ярких матчей. Сегодня у него много ярких сейвов. Я хотел бы ему поблагодарить. Вообще хотел бы поблагодарить всех голкиперов, потому что это микроколлектив в коллективе, и здесь очень важна поддержка.

Я думаю, что как раз такая синергия вратарского трио и тренера Кособуцкого давала тот импульс для Валика, который сегодня сыграл, на мой взгляд, фантастический матч.

«Верес» после ничьей с «Зорей» имеет 10 баллов в активе и после 10 сыгранных матчей занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ.

Следующий матч ровенчане проведут 1 ноября, когда в Тернополе в рамках 11-го тура УПЛ сыграют с «Эпицентром».

Верес Ровно Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Шандрук Валентин Горох Верес - Заря
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
