ATP 1000 Париж. Жеребьевка последнего Мастерса: кто у Алькараса и Синнера?

24 октября состоялась жеребьевка турнира ATP 1000 в Париже (Франция), который пройдет на хардовых покрытиях в помещении.

Первые восемь сеяных – Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев, Тейлор Фритц, Бен Шелтон, Алекс де Минаур, Лоренцо Музетти и Каспер Рууд – пропустят первый раунд.

В 1/16 финала Алькарас сыграет против победителя противостояния Кэмерон Норри – Себастьян Баэс, а Синнер поборется либо против Алекса Микельсена, либо против Зизу Бергса.

Действующий чемпион Зверев начнет защиту трофея матчем или с Уго Карабелли, или с квалифайером.

Впервые после травмы на Уимблдоне на корт вернется Григор Димитров. В 1/32 финала болгарин сыграет с Джованни Мпеши Перрикаром.

Турнир в Париже пропустят Новак Джокович, Джек Дрейпер, Хольгер Руне, Стефанос Циципас, Артур Фис и Томми Пол.

Последний Мастерс сезона в Берси пройдет с 27 октября по 2 ноября. Призовой фонд составляет €6,128,940.

Потенциальные четвертьфиналы по посеву:

Лоренцо Музетти [7] – Александр Зверев [3] Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2]

Сетка Мастерса в Париже

Топ-матчи первого раунда