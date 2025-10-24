ATP 1000 Париж. Жеребьевка последнего Мастерса: кто у Алькараса и Синнера?
Действующим чемпионом является Зверев, в Берси на корт вернется Димитров
24 октября состоялась жеребьевка турнира ATP 1000 в Париже (Франция), который пройдет на хардовых покрытиях в помещении.
Первые восемь сеяных – Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев, Тейлор Фритц, Бен Шелтон, Алекс де Минаур, Лоренцо Музетти и Каспер Рууд – пропустят первый раунд.
В 1/16 финала Алькарас сыграет против победителя противостояния Кэмерон Норри – Себастьян Баэс, а Синнер поборется либо против Алекса Микельсена, либо против Зизу Бергса.
Действующий чемпион Зверев начнет защиту трофея матчем или с Уго Карабелли, или с квалифайером.
Впервые после травмы на Уимблдоне на корт вернется Григор Димитров. В 1/32 финала болгарин сыграет с Джованни Мпеши Перрикаром.
Турнир в Париже пропустят Новак Джокович, Джек Дрейпер, Хольгер Руне, Стефанос Циципас, Артур Фис и Томми Пол.
Последний Мастерс сезона в Берси пройдет с 27 октября по 2 ноября. Призовой фонд составляет €6,128,940.
Потенциальные четвертьфиналы по посеву:
- Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [8]
- Тейлор Фритц [4] – Алекс де Минаур [6]
- Лоренцо Музетти [7] – Александр Зверев [3]
- Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2]
Сетка Мастерса в Париже
Топ-матчи первого раунда
