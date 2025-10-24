Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
24 октября 2025, 21:46
ATP 1000 Париж. Жеребьевка последнего Мастерса: кто у Алькараса и Синнера?

Действующим чемпионом является Зверев, в Берси на корт вернется Димитров

ATP 1000 Париж. Жеребьевка последнего Мастерса: кто у Алькараса и Синнера?
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября состоялась жеребьевка турнира ATP 1000 в Париже (Франция), который пройдет на хардовых покрытиях в помещении.

Первые восемь сеяных – Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев, Тейлор Фритц, Бен Шелтон, Алекс де Минаур, Лоренцо Музетти и Каспер Рууд – пропустят первый раунд.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В 1/16 финала Алькарас сыграет против победителя противостояния Кэмерон Норри – Себастьян Баэс, а Синнер поборется либо против Алекса Микельсена, либо против Зизу Бергса.

Действующий чемпион Зверев начнет защиту трофея матчем или с Уго Карабелли, или с квалифайером.

Впервые после травмы на Уимблдоне на корт вернется Григор Димитров. В 1/32 финала болгарин сыграет с Джованни Мпеши Перрикаром.

Турнир в Париже пропустят Новак Джокович, Джек Дрейпер, Хольгер Руне, Стефанос Циципас, Артур Фис и Томми Пол.

Последний Мастерс сезона в Берси пройдет с 27 октября по 2 ноября. Призовой фонд составляет €6,128,940.

Потенциальные четвертьфиналы по посеву:

  • Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [8]
  • Тейлор Фритц [4] – Алекс де Минаур [6]
  • Лоренцо Музетти [7] – Александр Зверев [3]
  • Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2]

Сетка Мастерса в Париже

Топ-матчи первого раунда

ATP Париж жеребьевка Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Александр Зверев
