Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Кривбасса получил вызов в европейскую сборную
Молодежные турниры
24 октября 2025, 17:45 | Обновлено 24 октября 2025, 19:08
544
0

Игрок Кривбасса получил вызов в европейскую сборную

Бар Лин в ноябре отправится в молодёжную сборную Израиля

24 октября 2025, 17:45 | Обновлено 24 октября 2025, 19:08
544
0
Игрок Кривбасса получил вызов в европейскую сборную
ФК Кривбасс

Полузащитник «Кривбасса» Бар Лин третий раз подряд получил вызов в молодежную сборную Израиля.

В ноябре 21-летний футболист отправится на два матча квалификации Евро-2027 (U-21) против Норвегии и Нидерландов, которые состоятся 14 и 18 ноября соответственно.

Бар в нынешнем сезоне сыграл за «красно-белых» 9 официальных матчей во всех турнирах и забил 2 гола: УПЛ – 7 матчей, Кубок Украины – 2 матча, 2 гола.

Что касается сборной Израиля U-21, Бар Лин провел 5 игр за национальную команду и забил 1 гол. Последний раз за сборную он сыграл 10 октября в квалификации Евро-2027 против Словении U-21 (1:1).

Также Лин выступал за другие возрастные категории сборной Израиля: U-16 (2019) – 7 матчей, 1 гол; U-18 (2021) – 3 матча; U-19 (2022) – 2 матча.

Ранее «Кривбасс» опубликовал официальное заявление относительно судейского назначения на матч с «Динамо».

По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «У каждой команды есть возможность подняться на вершину»
Буковина – ЮКСА – 4:1. Продолжение победной серии. Видео голов и обзор
НАГОРНЯК: «Мы могли закрыть игру еще в первом тайме»
Кривбасс Кривой Рог сборная Израиля по футболу U-21 Бар Лин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Европы по футболу U-21
Иван Чирко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 24 октября 2025, 12:38 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Испанское класико, лондонское дерби, громкие вывески в Италии

Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Футбол | 24 октября 2025, 10:12 14
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному

Украинец может покинуть парижский клуб

Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Футбол | 24.10.2025, 12:21
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Риека догнала Шахтер. Таблица Лиги конференций с учетом доигранного матча
Футбол | 24.10.2025, 18:23
Риека догнала Шахтер. Таблица Лиги конференций с учетом доигранного матча
Риека догнала Шахтер. Таблица Лиги конференций с учетом доигранного матча
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Футбол | 23.10.2025, 23:56
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем