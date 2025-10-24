Игрок Кривбасса получил вызов в европейскую сборную

Полузащитник «Кривбасса» Бар Лин третий раз подряд получил вызов в молодежную сборную Израиля.

В ноябре 21-летний футболист отправится на два матча квалификации Евро-2027 (U-21) против Норвегии и Нидерландов, которые состоятся 14 и 18 ноября соответственно.

Бар в нынешнем сезоне сыграл за «красно-белых» 9 официальных матчей во всех турнирах и забил 2 гола: УПЛ – 7 матчей, Кубок Украины – 2 матча, 2 гола.

Что касается сборной Израиля U-21, Бар Лин провел 5 игр за национальную команду и забил 1 гол. Последний раз за сборную он сыграл 10 октября в квалификации Евро-2027 против Словении U-21 (1:1).

Также Лин выступал за другие возрастные категории сборной Израиля: U-16 (2019) – 7 матчей, 1 гол; U-18 (2021) – 3 матча; U-19 (2022) – 2 матча.

